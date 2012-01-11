کارخانجات تولید کود در مرحله ورشکستگی

عبدالجواد قناد در گفتگو با مهر با بیان اینکه قراردادی که تولید کنندگان کود (ماکرو) با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای فروش محصولات خود منعقد کرده بودند به پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر می گردد، گفت: بعد از اجرای این قانون قیمت حامل های انرژی و حمل و نقل افزایش یافت و به دنبال آن قیمت مواد اولیه نیز بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید قیمت خرید کود ماکرو را از تولید کننده داخلی افزایش دهد؛ این تولید کنندگان به دلیل اتمام قراردهایشان در حال حاضر بیکار شده اند و به خاطر نداشتن برنامه ای برای خرید این نوع کودها از تولید کننده داخلی توسط شرکت خدمات حمایتی بی کار شده‌اند .

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان کودهای شیمیایی اعلام کرد: عمده خرید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود اوره است و سایر کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را از تولیدکنندگان کمتر خریداری می کند. در این صورت تولید کننده که با توجه به یارانه ای که به اوره تعلق گرفته، توان رقابت با آن را ندارد و در نهایت به خاطر عدم تولید بیکار می شود.

قناد تأکید کرد: وزارت جهادکشاورزی و شرکت خدمات حمایتی باید خرید اوره را کمتر کرده و نیاز ازته کشاورزان را از طریق کودهای عالی ازت و NPk تأمین کند.

عضو انجمن صنفی تولیدکننگان کود خاطرنشان کرد: با این اقدام دولت در زمینه تأمین اعتبارات یارانه ها صرفه جویی می وایجاد اشتغال می کند همچنین بین 30 تا 35 درصد نیز از قاچاق اوره و رانت خواری جلوگیری می شود.

این مقام مسئول توضیح داد: اگر یارانه به اوره تعلق گرفته تنها برای مصارف بخش کشاورزی بوده در حالی که برخی ها آن را به دلیل قیمت ارزان به خارج از کشور قاچاق کرده یا برای مصارف غیر کشاورزی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه کارخانجات به این ترتیب می توانند بدهی های خود را به بانکها پرداخت کرده و از ورشکستی نجات پیدا کنند، تصریح کرد: به این ترتیب آبهای زیرزمینی نیز از طریق ازت و نیترات آلوده نمی شوند، ضمن اینکه به اصلاح و بافت خاک با ورود کودهای عالی کمک می شود.