نمایشگاه "مهر میعاد" در زنجان افتتاح شد

هادی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این نمایشگاه از دیروز در سالن فرهنگسرای امامخمینی (ره) آغاز و به مدت 4 روز ادامه دارد که لازم به ذکر است، از ساعت 15 تا 20 آماده ارائه خدمات و بازدید عموم مردم خیر استان خواهد بود.
وی از وجود همه 16 موسسه خیریه زنجان، در این نمایشگاه خبر داد و افزود: در حال حاضر 5 مؤسسه خیریه مردمنهاد در زنجان مشغول فعالیت هستند و 11 مؤسسه دیگر نیز تحت نظارت ادارهکل بهزیستی استان هستند که همه این مؤسسات خیریه در این نمایشگاه حضور یافتهاند.
عباسی گسترش و پایهریزی امر پسندیده خیرات در استان را یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل اصلی برپایی این نمایشگاه، ایجاد تعامل چندطرفه بین مؤسسات با یکدیگر و با مردم است زیرا در این صورت میتوان به قشر آسیبپذیر و تحت حمایت این مؤسسات کمک شایانی کرد.
