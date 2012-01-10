  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

عباسی:

نمایشگاه "مهر میعاد" در زنجان افتتاح شد

نمایشگاه "مهر میعاد" در زنجان افتتاح شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرمسئول کانون آگهی و تبلیغات رسا گفت: نمایشگاه "مهر میعاد" توسط کانون آگهی و تبلیغات "رسا" و با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان، با هدف پایه‌ریزی هرچه بیشتر امر خیرات در زنجان افتتاح شد.

هادی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این نمایشگاه از دیروز در سالن فرهنگ‌سرای امام‌خمینی (ره) آغاز و به مدت 4 روز ادامه دارد که لازم به ذکر است، از ساعت 15 تا 20 آماده ارائه خدمات و بازدید عموم مردم خیر استان خواهد بود.
 
وی از وجود همه 16 موسسه خیریه زنجان، در این نمایشگاه خبر داد و افزود: در حال حاضر 5 مؤسسه خیریه مردم‌نهاد در زنجان مشغول فعالیت هستند و 11 مؤسسه دیگر نیز تحت نظارت اداره‌کل بهزیستی استان هستند که همه این مؤسسات خیریه در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.
 
عباسی گسترش و پایه‌ریزی امر پسندیده خیرات در استان را یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه  عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل اصلی برپایی این نمایشگاه، ایجاد تعامل چندطرفه بین مؤسسات با یکدیگر و با مردم است زیرا در این صورت می‌توان به قشر آسیب‌پذیر و تحت حمایت این مؤسسات کمک شایانی کرد.
 
کد مطلب 1506153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها