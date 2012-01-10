رمانی بر اساس «هفت پیکر» نظامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیریان در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته تاکید کرده است که در میان سه منظومه داستانی نظامی یعنی خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر، به منظومه هفت پیکر کمتر پرداخته شده و به گمان وی این نخستین‌بار است که این اثر نظامی در قالب رمان‌واره برای خواننده نوجوان به زبان نثر درآمده است.

نویسنده در مواردی از متن اصلی نظامی فاصله می‌گیرد و برداشت و روایت خود را در فراز و فرودهای متن اصلی دخالت می‌دهد که این اتفاق برای کوتاه کردن فاصله میان نظامی و خواننده امروزین به ویژه نوجوانان است.

نظامی پس از نگارش لیلی و مجنون دست به نگارش «هفت پیکر» می‌زند و آن را در سال 593 آغاز می‌کند که آن را هفت گنبد، هفت اقلیم و بهرام‌نامه نیز نامیده‌اند.

نظامی در این داستان، بهرام گور و قصه‌ها و افسانه‌هایی که در وصف او در بهرام‌نامه این مقفع آمده دستمایه سرایش چهارمین اثر خود قرار می‌دهد و با تخیل سرشار خود آن را قصه‌ای خواندنی می‌کند.

کتاب حاضر در 24 فصل تنظیم شده است و نقاشی‌های آن را حسام‌الدین طباطبایی کشیده است.

در بخشی از داستان می‌خوانیم: بهرام در پس پرده‌ای رازآلود بر نقش زنی زیبا که هر از چندگاه، به بهرام لبخند می‌زند و دوباره به حالت اول خود بازمی‌گشت، خیره ماند. قاب نقاشی را برداشت تا پشت آن را وارسی کند؛ مبادا اهریمن در صورت زنی زیبا آشکار شده تا او را بفریبد!

ناگاه کلیددار سر رسید، چرم‌نوشته‌ای به خط سمنار معمار به بهرام داد که در آن نوشته بود: «زمانی این در را به روی بهرام بگشایید که هفده بهار را پشت سر بگذارد.» اما هنوز چند ماهی مانده بود تا بهار هفدهم در رسد.

بهرام چنان به شور و شوق آمده بود که هرگز تاب یک بهار ماندن پشت در این گنجینه اسرار را نداشت، پس قفل را برگشود و پا به سرای هفت پیکر گذاشت.

کتاب به زیبایی با این شعر نظامی آغاز می‌شود:

همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل

چون که ایران دل زمین باشد

دل ز تن به بود، یقین باشد

کتاب «قصه شیرین هفت‌پیکر» نوشته‌ عباس جهانگیریان است که به‌تازگی از سوی انتشارات پیدایش در 148 صفحه و بهای 3500 تومان، شمارگان 2 هزار نسخه روانه بازار کتاب شده است.