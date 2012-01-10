همایش بزرگداشت حاج ملا علی کنی(ره) فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور جمعی از مسئولان کشوری، لشگری و محققان، پژوهشگران و اندیشمندان از ساعت 8:30 تا 18 برگزار خواهد شد.

سخنرانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در همایش ملا علی کنی(ره)

همایش بزرگداشت عالم مجاهد آیت الله حاج ملا علی کنی(ره) از پیشگامان جهاد اقتصادی با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف، محققان، پژوهشگران و اندیشمندان برگزار خواهد شد.

رونمایی از تمبر یادبود حاج ملا علی کنی(ره)

رونمایی از تمبر یادبود حاج ملا علی کنی(ره)، ساخت و پخش فیلم مستند از زندگی حاج ملا علی کنی، مرمت و بازسازی آرامگاه وی در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، چاپ مقالات و زندگینامه حاج ملا علی کنی و نامگذاری میدان به نام این عالم گرانقدر از جمله اهداف و برنامه های این همایش است.

گفتنی است اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از عموم مردم برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این همایش دعوت به عمل آورده است.