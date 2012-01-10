شگرد جدید کلاهبرداری از دارندگان عابر بانک

سرهنگ عبدالله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی چند هفته گذشته شاهد رواج شیوه جدیدی از کلاهبرداری در برخی از استانهای کشور بودیم. این شیادان در ساعات پایانی شب با پرسه زدن در مقابل دستگاههای خودپرداز به افراد مراجعه کرده و مدعی می شوند باید خیلی سریع پولی را به حساب کسی واریز کنند. این افراد برای فریب طعمه های خود لباس ساده پوشیده و خود را فردی کم سواد نشان می دهند.

وی افزود: این افراد به بهانه واریز پنج یا ده هزار تومان به دارنده عابر بانک پول نقد می دهند اما هنگام واریز پول حواس طعمه را پرت کرده و 50 یا 100 هزار تومان به حساب خودشان می ریزند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی با اشاره به اینکه کلاهبرداری از این طریق رو به گسترش است به هموطنان هشدار داد: برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه به هیچ عنوان کارت عابربانک و یا رمز خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید و در صورت مشاهده هر گونه رفتار مشکوک موضوع را سریع به پلیس 110 اطلاع دهید.

