تمامی مدارس مازندران تا پایان برنامه پنجم هوشمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طبری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه هوشمند سازی مدارس آمل گفت: نگاه در سیاست کلان آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین، مدرسه محوری بوده و مهمترین زمینه سازی آن، هوشمند سازی مدارس است.

وی افزود: تحقق هر ایده و فکری در ابتدا با مشکلات و کمبودهایی روبرو بوده اما همت و تلاش مدیران و دبیران و دانش آموزان بهترین کمک در این مسیر است.

طبری با اشاره به رکن بودن معلم در اجرای درست و کامل هوشمند سازی مدارس گفت: هدف از هوشمند سازی، تشکیل کارگاه آموزشی علمی در فضای حقیقی با فعا لیت بالای معلم، مدیر ودانش آموز است.

وی تصریح کرد: امروزه به واسطه پیشرفت در علم الکترونیک فاصله ها به ثانیه رسیده و در مدارس هوشمند به فکر به روز شدن آموزش در این اندازه و حتی بالاتر هستیم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: کیفیت و کمیت نمایشگاههای هوشمند سازی این نوید را می دهد که مازندران قدرت هوشمند سازی مدارس و تولید محتوای علمی را فراتر از حد انتظار دارد.

وی با اشاره به پیشتاز بودن آمل در هوشمند سازی مدارس گفت: در بر نامه پنجم توسعه تمامی مدارس مازندران هوشمند سازی می شوند.

طبری با اشاره اینکه 1500 مدرسه مازندران هوشمند می شوند، افزود: آموزش و پرورش مازندران مدلهای کلاس هوشمند را طراحی کرده و ستاد ویژه هوشمند سازی مدارس استان به دنبال ارتقای سطح مدارس هوشمند در سطوح پنج گانه است.

اکبر لطفی، مدیر آموزش و پرورش آمل نیز گفت: شهرستان آمل با توجه به رویکرد مثبت خانواده ها به آموزش و پرورش و مشارکت بالا در تمامی عرصه ها، زمینه و قابلیت اجرای طرح هوشمند سازی مدارس شهرستان را دارد.

وی افزود: انجام هر کار بزرگی سختی و مشکلاتی را به همراه دارد اما تلاش در انجام کار، بهترین راه برای موفقیت در امور است.