  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

طبری اعلام کرد:

تمامی مدارس مازندران تا پایان برنامه پنجم هوشمند می شوند

تمامی مدارس مازندران تا پایان برنامه پنجم هوشمند می شوند

آمل - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: تمامی مدارس استان تا پایان برنامه پنجم توسعه هوشمند سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طبری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه هوشمند سازی مدارس آمل گفت: نگاه در سیاست کلان آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین، مدرسه محوری بوده و مهمترین زمینه سازی آن، هوشمند سازی مدارس است.

وی افزود: تحقق هر ایده و فکری در ابتدا با مشکلات و کمبودهایی روبرو بوده اما همت و تلاش مدیران و دبیران و دانش آموزان بهترین کمک در این مسیر است.
 
طبری با اشاره به رکن بودن معلم در اجرای درست و کامل هوشمند سازی مدارس گفت: هدف از هوشمند سازی، تشکیل کارگاه آموزشی علمی در فضای حقیقی با فعا لیت بالای معلم، مدیر ودانش آموز است.
 
وی تصریح کرد: امروزه به واسطه پیشرفت در علم الکترونیک فاصله ها به ثانیه رسیده و در مدارس هوشمند به فکر به روز شدن آموزش در این اندازه و حتی بالاتر هستیم.
 
معاون پژوهش و برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: کیفیت و کمیت نمایشگاههای هوشمند سازی این نوید را می دهد که مازندران قدرت هوشمند سازی مدارس و تولید محتوای علمی را فراتر از حد انتظار دارد.
 
وی با اشاره به پیشتاز بودن آمل در هوشمند سازی مدارس گفت: در بر نامه پنجم توسعه تمامی مدارس مازندران هوشمند سازی می شوند.
 
طبری با اشاره اینکه 1500 مدرسه مازندران هوشمند می شوند، افزود: آموزش و پرورش مازندران مدلهای کلاس هوشمند را طراحی کرده و ستاد ویژه هوشمند سازی مدارس استان به دنبال ارتقای سطح مدارس هوشمند در سطوح پنج گانه است.
 
اکبر لطفی، مدیر آموزش و پرورش آمل نیز گفت: شهرستان آمل با توجه به رویکرد مثبت خانواده ها به آموزش و پرورش و مشارکت بالا در تمامی عرصه ها، زمینه و قابلیت اجرای طرح هوشمند سازی مدارس شهرستان را دارد.
 
وی افزود: انجام هر کار بزرگی سختی و مشکلاتی را به همراه دارد اما تلاش در انجام کار، بهترین راه برای موفقیت در امور است.
کد مطلب 1506159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها