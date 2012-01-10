سفر "ون جیابائو" به 3 کشور عربی/ ایران محور مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد که ون جیابائو هفته آینده به عربستان سعودی، امارات و قطر سفر خواهد کرد. وی قرار است در نشستی که در خصوص انرژی در ابوظبی برگزار می شود سخنرانی کند و به تشریح سیاست های پکن در زمینه انرژی بپردازد.

نخست وزیر چین در تاریخ 14 تا 19 ژانویه با مقامات 3 کشور عربی مذکور دیدار و درباره ایران گفتگو خواهد کرد. توسعه روابط 2 جانبه و تحولات منطقه و جهان از دیگر موضوعات مورد بحث در دیدارهای ون جیابائو خواهد بود.

این در حالی است که وزیر امور خارجه ژاپن نیز در پی تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز برای بررسی تامین نفت خود و بررسی موضوع ایران اخیرا به کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات سفر کرده است.