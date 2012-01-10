رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا به 129 کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در همایش سراسری اتاق های تعاون و اتحادیه های تعاونی کشور در سال بین المللی تعاون که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، گفت: از ویژگی های تعاونی ها نوع نگرش و حرکت مبتنی بر عدالت این بخش است.

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه با این حال بنگاههای اقتصادی تعاونی باید به سمت افزایش بهره وری حرکت کنند، اظهار داشت: اگر تعاونی ها نتوانند به مکانیزمهای بازار حرکت کنند، نابود خواهند شد و در این رابطه باید گفت متاسفانه تاکنون تشکلها، اتحادیه ها و اتاقها در مسیر ایفای نقش برای اعضای خود عمل نکرده اند.

علیشیری تاکید کرد: دولت مصمم به تبدیل نقش تصدی گری به نقش قانونگذاری و حمایت از بنگاهها است. عدم آشنایی به شیوه‌های تامین منابع مالی از بزرگترین ضعف‌های بخش خصوصی و دولتی قلمداد می شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت می خواهد تعاونی ها روی پای خود بیاستند و بنگاههای را تشکیل دهند بتوانند بیش از 200 میلیارد دلار از حجم 800 میلیارد دلاری رشد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) را محقق کنند اما متاسفانه یافته های من نشان می دهد که هم اکنون بیش از 2 درصد نتوانستند در این بخش نقش ایفا کنند.

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی از مهمترین تامین مالی در بنگاهها را کاهش نسبت بدهی به کل سرمایه دانست و گفت: بنگاههای تعاونی و خصوصی باید به سمت شیوه های جدید تامین مالی بروند که حداقل ریسک و بیشترین میزان بهره وری را داشته باشد.

علیشیری با تاکید بر اینکه هم اکنون از این دست بنگاهها در بخش تعاون به تعداد انگشتان دست نداریم، بیان داشت: سهم روشهای تامین مالی غیر سهمی امروز در دنیا بیش از 400 میلیون دلار است.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سه موضوع مهم زمان، هزینه و نوع نیاز به مجوز سه شاخص مهم در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی است که می تواند قابل سنجش باشد، افزود: باید به سمت ساده سازی مقررات حرکت کنیم.

وی با اشاره به بهبود رتبه کشور از 147 به 129 در فضای کسب و کار جهان، بیان داشت هم اکنون بخشی از قوانین کار، گمرکی، مالیات، صادرات و واردات و همچنین برخی دیگر از موارد باید اصلاح شوند.

علیشیری اظهار داشت: در سال 88 توانستیم رکورد 3 میلیارد دلاری ورودی سرمایه گذاری خارجی با رشد 86 درصدی نسبت به سال 87 را برای اولین بار محقق کنیم که این میزان سال گذشته به مرز 4 میلیارد دلار و رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل تر از خود رسید.

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی رشد سرمایه گذاری خارجی را در مجموع سالهای 88 و 89 را 124 درصد دانست و بیان داشت: به دنبال تثبیت رشد به دست آمده در سال جاری هستیم.