گزارش بیماریهای دام البرز به صورت روزانه در سامانه ثبت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمالی در جلسه شورای هماهنگی که با حضور مسئولان و مدیران دامپزشکی در البرز برگزار شد، بر ثبت گزارش بیماریهای دام و طیور در سامانه GIS به صورت روزانه تاکید کرد.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان البرز همچنین از نحوه عملکرد ادارات و شبکه های مربوطه قدردانی و تشکر کرد و این عملکرد را بسیار تعیین کننده دانست.

وی در ادامه، تذکراتی را در مورد افزایش بازدیدهای ادواری از داروخانه ها، درمانگاهها، آزمایشگاهها و مراکز عرضه فراورده های دامی و کشتارگاهها بیان کرد.

در ادامه جلسه شورای هماهنگی یادشده، گزارش عملکرد 9 ماهه سال 90 ارائه شد ضمن اینکه این گزارش با پیش بینی عملکرد سال 90 مقایسه شده است.

همچنین در جلسه یادشده در خصوص برطرف کردن نقایص موجود و بهبود عملکرد شبکه ها با روسای شبکه ها بحث و تبادل نظر شده است.

جلسه شورای هماهنگی ادارات فنی با حضور مدیرکل، معاون فنی، روسای ادارات فنی و روسای شبکه های دامپزشکی استان در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان البرز تشکیل شده است.

