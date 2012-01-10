توصیه مهدوی کنی به جبهه متحد درباره کاندیداهای زن اصولگرا

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در دومین جلسه هم اندیشی بانوان اصولگرا ضمن بیان دیدگاه های خود و مواضع ستاد در قبال زنان، با اشاره به حدیثی از حضرت امیر المومنین (ع) که می فرماید؛ خدا خدا رحمت کند آن کسی را که جایگاه خویش را بشناسد، گفت: اگر از موضع جایگاه انقلاب اسلامی در جهان و نقشی که در مبارزه حق و باطل ایفا می کنیم نگاه کنیم، تکلیف ما مشخص می شود.

وی در ادامه انتخابات مجلس را یکی از مهمترین عرصه های همین رویارویی حق و باطل دانست و تصریح کرد: اگر ما سهم انتخابات مجلس را در عرصه رقابت حق و باطل و همچنین در اصلاح جبهه حق مدنظر قرار بدهیم؛ خیلی از موضوعاتی که اسباب تفرقه و تشتت را فراهم کرده را کنار می گذاریم و به مصلحت بزرگ جامعه اسلامی که بر طبق فرمایش رهبرانقلاب "وحدت میان نیروهای معتقد به ارزشهاست"، توجه می کنیم.

وی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم را راهگشای نیروهای انقلاب دانست و گفت: از یک طرف فضای جهانی بسیار سنگین شده و از طرف دیگر نیز بیداری اسلامی به نقطه حساس خود رسیده و موهبتی بزرگ را برای انقلاب اسلامی و نشر افکار و عقاید ما ایجاد کرده است. طبیعتا دلسوزان انقلاب نیز نباید این فرصت بزرگ را نادیده بگیرند و با اختلاف افکنی و وحدت شکنی فرصت سوزی کنند.

آیت الله مهدوی کنی نامه زنان را به شورای مرکزی ارجاع داده اند

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در بخشی دیگر از صحبت های خود، خبر از ارجاع نامه کمیته بانوان به مسئولان ستاد داد و گفت: آیت الله مهدوی کنی بعد از خواندن نامه، آن را به ما ارجاع دادند و ما را به اجرایی کردن بندهای آن نامه توصیه کردند.

تشریح روند بررسی نامزدهای انتخاباتی

زاکانی در ادامه چهار اصل، اعتقاد به اسلام، اعتقاد به انقلاب اسلامی، تبعیت از سیره امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب همچنین اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را چهار اصل اساسی نامزدهای جبهه متحد دانست و گفت: از سوی شورای مرکزی جبهه متحد مقرر شده کسانی که علاوه بر این چهار اصل هر کس دارای سه شاخصه سلبی مرزبندی با جریان فتنه، انحراف و فساد باشد، وارد چرخه گزینش و بررسی جبهه متحد اصولگرایان شوند.

وی در پایان درباره معیارهای تشخیص صلاحیت نامزدهای نهایی جبهه متحد نیز گفت: در بحث صلاحیت نامزدها؛ سه دسته بندی صلاحیت فردی، مقبولیت و کارآمدی را در نظر گرفته ایم که از 34 ایتم مختلف تشکیل شده که البته قرار است به تصویب نهایی اعضای شورای مرکزی برسد و سپس اجرایی شود.

نظام سلطه دشمن اصلی اصولگرایان است

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد» گفت: در شرایط بدر و خیبر هم، اگر ما به لوازم ماندگاری خود توجه نداشته باشیم؛ با دست خود به خویشتن آسیب زده ایم. عرصه انتخابات یک عرصه تعیین سرنوشت گفتمانی برای کشور است و اگر غیر از یاران انقلاب و عناصر معتقد به ارزش ها وارد مجلس بشوند؛ گفتمان جامعه هم تغییر خواهد کرد و این تغییر گفتمان، انقلاب اسلامی را در دستیابی به اهداف دهه عدالت و پیشرفت و همچنین توفق و برتری در عرصه خاورمیانه و بین المللی، تضعیف خواهد کرد.

وی نظام سلطه را دشمن اصلی جبهه تحد اصولگرایان دانست و گفت: جریانات فتنه، انحراف و فساد به عنوان دنباله روی نظام سلطه رقبای جبهه تحد اصولگرایان هستند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، راهبرد دشمن در انتخابات آینده را امنیتی کردن فضا، تشتت میان حاکمیت و مردم و همچنین تفرقه اندازی میان نیروهای انقلاب دانست وگفت: جریان فتنه و گروه انحرافی نیز همین مسیر را دنبال میکند و ما هیچ راهی نداریم جز آنکه ظرفیت های حداکثری خود را در کنار هم قرار بدهیم و یکپارچه در میدان دفاع از انقلاب باشیم.

زاکانی وحدت را راهبرد اساسی و تاکتیک جبهه متحد اصولگرایان برای رقابت عنوان کرد و گفت: بخشی از دوستان انقلاب نیز که به عنوانی دیگر فعال هستند؛ عمدتا هم مسلک و هم مرام با جبهه متحد اصولگرایان هستند اما اگر مسیری که در پیش گرفته اند را ادامه بدهند، با توجه به شرایط حاکم، نسبت به خاستگاه خود همین جریان، آسیب جدی وارد خواهد شد.

تعداد زنان لیست جبهه متحد، سقف خاصی ندارد

رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سوالی که به تعداد خانم های حاضر در لیست جبهه متحد اشاره داشت؛ گفت: نظر شخصی من این است که باید یک میزان حداقلی برای حضور بانوان در لیست درنظر گرفه شود اما میزان حداکثری آن سقف خاصی نداشته باشد و بستگی به توانایی کارآمدی خود خانم ها، تعداد آن نیز افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره دوباره به اینکه مسئله لیست تهران هنوز در جلسات داخلی ستاد بررسی نشده؛ ادامه داد: با رایزنی هایی که انجام شده سعی بر این خواهد بود که تعداد زنان توانمند و دارای شاخصه های اصولگرایی در لیست های جبهه متحد در سراسر کشور، بیش از دفعات گذشته باشد.

زنان ظرفیت بزرگی را برای نظام درست کرده اند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در دومین جلسه هم اندیشی بانوان اصولگرا حضور یافته بود، با اشاره به محدودیت های حوزه زنان گفت: مشکلات ایجاد شده برای زنان، یک ظلم تاریخی است که بحمدلله پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی را برای زنان جامعه ما پیش آورده است.

وی با تاکید بر این نکته که نباید به مقولات مربوط به زنان، شعاری نگاه کنیم؛ ادامه داد: معتقدم پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، خواهران، ظرفیتی را برای خودشان درست کردندکه فرصتی مغتنم را برای نظام ایجاد کرده و اگر مسئولی، این فرصت و ظرفیت بزرگی که ایجاد شده را نادیده بگیرد در موضع تقویت جبهه حق، قصور کرده است.

زاکانی در پایان با رد ادعای افرادی که وجود زنان در مجلس را ناکارآمد می دانند، گفت: بهترین مکان برای خانم هایی که علاه بر تخصص و تجربه، مرز تقید را نیز رعایت کنند، مجلس است