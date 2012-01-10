صبای قم از مدعیان قهرمانی فاصله گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار است این هفته وارد هفته ششم خود شود و 14 تیم لیگ برتر در هفت مسابقه مهم برابر حریفان به مصاف یکدیگر بروند، بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، یکی از مهمترین بازی های بین تیم های صبای قم وراه ساری برگزار می شود.



در این بازی که از ساعت 16 عصر روز پنجشنبه بیست و دوم دی ماه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می شود، صبایی ها در دیداری خانگی به دنبال جبران مافات و امتیازات از دست رفته در هفته های اخیر لیگ برتر هستند.



گذشته از دیداری که صبا باید این هفته در خانه برگزار کند، شاگردان حسین گنجیان هفته هجدهم در خارج از خانه و در سالن شهید پور شریفی شهر تبریز میهمان شاگردان میرمعصوم سهرابی در تیم فوتسال گسترش فولاد تبریز بودند که در نهایت با حساب شش بر سه به میزبان خود باختند و بعد از هفته ها از جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر فوتسال خارج شدند.



در جدول رده بندی رقابت‌ها تا پایان هفته هجدهم تیم فوتسال شهید منصوری قرچک با کسب 47 امتیاز و تفاضل گل مناسب در صدر ایستاد، صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 45 امتیاز در رده دوم قرار گرفت، فولاد ماهان سپاهان اصفهان با کسب 38 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و بعد از تیم های 33 امتیازی حفاری اهواز و گسترش فولاد تبریز، در حال حاضر تیم فوتسال صبای قم با کسب 30 امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی ایستاده است.

