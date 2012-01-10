3.2 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان نیشابوری پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نبوی اظهار داشت: در سال گذشته فقط 250 میلیون تومان از سوی کشاورزان به صندوق بیمه پرداخت شد اما بهدلیل خشکسالی و کمبود بارشهای پاییزی و بهار در حوزه جو، گندم، گلزار و زعفران این میزان امسال افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در بازدیدهای میدانی صورت گرفته 45 درصد خسارت امسال پیشبینی شده که از ابتدای آبانماه سال جاری پرداخت خسارت به کشاورزان شروع شده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: کشاورزان و دامداران باید بدانند که با یک مبلغ پایین میتوانند دام و کشت خود را بیمه کرده و از خسارتهای احتمالی جلوگیری کنند.
نبوی با اشاره به اینکه دولت توجه خاص و کمکهای خوبی را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارد، تصریح کرد: اولویت و تاکید جهاد به تشویق و ترغیب کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود است.
وی کشاورزی را یکی از ریسکپذیرترین حوزهها دانست که آسیبپذیری بالایی دارد و افزود: 95 درصد محصولات کشاورزی میتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
نبوی شرایط بیمهای سال زراعی جدید را نسبت به سال گذشته بهتر دانست و گفت: در سال گذشته پوشش بیمهای غلات نیشابور 14 هزار هکتار از 45 هزار هکتار زمین بیان کرد.
وی گفت: امسال پوشش بیمه غلات شهرستان به 20 هزار هکتار افزایش یافته است.
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