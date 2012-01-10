به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه دو روزه خطاطی، مهدی حسین‌پور از شاگردان استاد یدالله کابلی به مرور برخی آموزه‌های خطاطی از جمله قوانین سطر، دوسطر‌نویسی، خط چلیپا و سیاه مشق و کاربرد رنگ در خطاطی و فضاسازی می پردازد.

وی همچنین در این کارگاه ها بخشی را به تدریس خوشنویسی با خودکار اختصاص می دهد.

استاد مهدی حسین پور دارای مدرک فوق ممتاز انجمن خوشنویسان و مربی نمونه غرب تهران انجمن است.

وی در دانشگاه علمی کاربردی به تدریس می پردازد و سابقه بیش از 10 سال تدریس در مراکز هنری و کلاس های آزاد خوشنویسی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است. چندی پیش وی سه دوره کارگاه آموزشی هنر خوشنویسی را در دانشگاه‌های اندونزی به انجام رسانده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه می توانند 28 و 29 دی ماه از ساعت 15 به فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.