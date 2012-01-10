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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

خانه "طیبی" یزد به فهرست میراث فرهنگی پیوست

خانه "طیبی" یزد به فهرست میراث فرهنگی پیوست

یزد - خبرگزاری مهر: از سوی شورای سیاستگذاری ثبت میراث فرهنگی، خانه "طیبی" استان یزد در فهرست میراث فرهنگی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه طیبی که قدمت آن به دوره قاجاری می ‌رسد در همایش سراسری قشم تایید و به ثبت آثار ملی کشور رسید.

بر اساس این گزارش، سبک معماری، قدمت بنا همچنین تزئینات گچبری در آن از جمله ویژگی ‌های منحصر به فرد این بنای تاریخی عنوان شده است.

در گذشته این بنا کاربری مسکونی داشته و در حال حاضر با توجه به تغییر کاربری بنا از خانه به هتل سنتی، این مکان کاربری اقامتی - رفاهی دارد.

بر همین اساس با ثبت آثاری از این نوع می ‌توان با اقداماتی نظیر تغییر کاربری و مرمت در حفظ و رونق همچنین انتقال فرهنگ و هویت تاریخی به نسل های بعد موثر عمل کرد.

کد مطلب 1506183

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