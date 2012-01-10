به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان که سه روز پس از بازی با اندونزی در هفته پنجم از مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، ایران را ترک کرد، ساعت 9:45 صبح امروز و با پروازی از دبی وارد تهران شد.

سرمربی تیم ملی از فرودگاه راهی کمپ تیم‌های ملی شد و نشستی را با دستیارانش آنتونیو سیموئز، میک مک درمونت و امید نمازی برگزار کرد تا در مورد وضعیت فوتبال ایران و اقداماتی که در این مدت قرار بود از سوی همکارانش صورت گیرد، مطلع شود.

همچنین دانیل گاسپار آخرین عضو کادرفنی تیم ملی است که بامداد فردا وارد ایران می‌شود تا اعضای کادرفنی تیم ملی در کنار همدیگر برنامه‌های آینده تیم ملی را بررسی کنند.

خسرو والی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این اخبار اظهار داشت: قرار است فردا چهارشنبه کادرفنی تیم ملی با حضور در ورزشگاه آزادی دیدار تیم‌های پرسپولیس و شاهین بوشهر را هم از نزدیک تماشا کنند.