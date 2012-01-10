تردد روزانه 400 هزار خودرو عامل آلودگی هوای شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی در آستانه فرا رسیدن هفته هوای پاک افزود: هم اکنون تدوین برنامه زمانبندی برای خروج 40 واحد آلاینده در شیراز در حال پیگیری است.

وی تردد خودروها را یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای شیراز دانست و ادامه داد: روزانه 360 هزار خودرو در سطح شهر شیراز تردد می کند که با سایر خودروهای وارد شده به این شهر به 400 هزار خودرو نیز می رسد.

این مسئول ضمن اشاره به اینکه طی سالهای اخیر 30 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده، یادآور شد: خودروهایی که هم اکنون در سطح شهر شیراز تردد دارند باید از حداقل استانداردها برخوردار باشند ضمن اینکه ارتقای کیفیت سوخت خودروهای تولیدی نیز ضروری است.

ابراهیمی کارنامی اضافه کرد: برای نصب ایستگاههای جدید سنجش آلودگی هوا و تعویض مانیتورهای دو ایستگاه موجود در شیراز با کمبود اعتبار روبه رو هستیم، این در حالی است که برای هر 100 هزار نفر در استان 10 دستگاه سنجش آلودگی هوا نیاز است.

وی با بیان اینکه شیراز جزو هشت کلانشهر آلوده کشور است، اظهار داشت: در بحث خروج واحدهای آلاینده اولویت اول ما انتقال کارخانه های بزرگ ازجمله پشم شیشه، سیمان فارس و روغن نرگس ( سایر واحد های آلاینده در اولویت های بعدی) ه خارج از شیراز است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: البته تا قبل از تعیین زمان انتقال این واحدهای صنعتی نصب سیستمهای کنترل آلودگی هوا ضروری است.

وی همچنین نسبت به روند کند رسیدگی به دفن بهداشتی زباله های عفونی انتقاد کرد و گفت: هرچه سریعتر باید نسبت به دفن بهداشتی زباله های عفونی در تمام مراکز درمانی اقداماتی اساسی صورت بگیرد.

ابراهیمی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود نیز در رابطه با خشک شدن تالابهای استان گفت: در حال حاضر لزوم تخصیص حقابه مستمر و پایدار برای تالابهای استان با توجه به اهمیت آنها در حفاظت از تنوع زیستی و نیز جلوگیری از تشدید پدیده ریزگردها وآلودگی هوا بسیار ضروری و حائز اهمیت است.