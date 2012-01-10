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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

عبدی در گفتگو با مهر:

950 میلیارد ریال سویا در گلستان خریداری شد

950 میلیارد ریال سویا در گلستان خریداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی تعاون روستایی گلستان گفت: تاکنون 950 میلیارد ریال سویا از کشاورزان استان خریداری شده است.

اسماعیل عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار هزینه خرید بیش از 17 هزار تن سویا از کشاورزان منطقه است.

وی اظهار داشت: تاکنون 680 میلیارد ریال به سویا کاران استان گلستان بابت خرید این محصول پراخت شده است.

عبدی افزود: مابقی طلب سویاکاران حداکثر تا سه هفته دیگر به کشاورزان منطقه پرداخت می شد.

وی اظهار داشت: 10 میلیارد ریال از طلب سویاکاران در هفته آینده پرداخت می شود.

به گزارش مهر، در سال جاری ببیش از 57 هزار هکتار از مزارع استان گلستان به زیر کشت سویا رفته است و پیش بینی می شود که بیش از 120 هزار تن محصول در این مزارع برداشته شود.

کد مطلب 1506194

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