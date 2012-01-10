ظرفیتهای خالی کاروانهای عمره استان البرز برای بار دوم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی حسینی با اعلام این مطلب افزود: ظرفیت خالی برخی از کاروانهای عمره استان البرز که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 19 دی ماه سال جاری تکمیل نشده اند، اعلام شده است.

مدیر حج و زیارت البرز عنوان کرد: این ظرفیتها در قالب جداولی اعلام شده و کسانی که مایل به ثبت نام هستند، باید به این جدولها مراجعه کنند.

این مسئول اضافه کرد: افراد دارای اولویت تشرف (دارندگان فیش عمره بانک ملی تا تاریخ 5 فروردین ماه سال 86 و بانک ملت تا اولویت 230) باید در اسرع وقت برای ثبت نام اقدام کنند.

حسینی گفت: افراد یادشده می توانند با تماس با کاروانهایی که ظرفیت خالی دارند، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیر حج و زیارت البرز یادآور شد: در صورت عدم مراجعه افراد واجد الشرایط از اولویتهای بعدی بانک ملت فراخوان به عمل خواهد آمد.

این مسئول اضافه کرد: ثبت نام در دفاتر و شرکتهای زیارتی استان البرز از صبح روز جمعه مورخ 16 دی ماه سال جاری به طور همزمان در سطح استان شروع شده و تا تکمیل ظرفیت کاروان ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ظرفیتهای خالی کاروانهای عمره استان البرز ظرفیت خالی در آدرس اینترنتی حج و زیارت البرز یعنی hajkaraj.ir قابل مشاهده است.