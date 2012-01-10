غلامرضا فرجی مدیر مرکز خدمات سینمایی و مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سوره سینما گفت: سینما سپیده یکی از سالن‌های جشنواره امسال است که رنگ آمیزی شده و خروجی سالن یک و بالکن برای زمان جشنواره کف‌پوش می‌شوند، صندلی‌های سالن انتظار سه هم بهسازی و کاملا مناسب استفاده تماشاگران فیلم‌های این سالن خواهد شد.

وی ادامه داد: سالن‌های شماره 1 و 2 سینما بهمن هم در جشنواره امسال میزبان علاقمندان سینما هستند، سرویس بهداشتی زنانه و مردانه این سالن‌ها در حال بازسازی است و هفته آینده این مرحله به پایان رسیده و سینما بهمن کاملا برای جشنواره آماده می‌شود. سینما استقلال هم با مساعدت و همکاری موسسه سینما شهر و حوزه هنری بازسازی شده است، سیستم صوتی و تصویری هیچ یک از این سه سالن مشکلی ندارد.

سی امین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه امسال برگزار می شود.