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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

استقلال، بهمن و سپیده/

سه سینمای حوزه هنری میزبان جشنواره فیلم فجر می‌شوند

سه سینمای حوزه هنری میزبان جشنواره فیلم فجر می‌شوند

سه سینمای استقلال، بهمن و سپیده از مجموعه سالن‌های حوزه هنری میزبان سی‌امین جشنواره فیلم فجر می‌شوند.

غلامرضا فرجی مدیر مرکز خدمات سینمایی و مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سوره سینما گفت: سینما سپیده یکی از سالن‌های جشنواره امسال است که رنگ آمیزی شده و خروجی سالن یک و بالکن برای زمان جشنواره کف‌پوش می‌شوند، صندلی‌های سالن انتظار سه هم بهسازی و کاملا مناسب استفاده تماشاگران فیلم‌های این سالن خواهد شد.

وی ادامه داد: سالن‌های شماره 1 و 2 سینما بهمن هم در جشنواره امسال میزبان علاقمندان سینما هستند، سرویس بهداشتی زنانه و مردانه این سالن‌ها در حال بازسازی است و هفته آینده این مرحله به پایان رسیده و سینما بهمن کاملا برای جشنواره آماده می‌شود. سینما استقلال هم با مساعدت و همکاری موسسه سینما شهر و حوزه هنری بازسازی شده است، سیستم صوتی و تصویری هیچ یک از این سه سالن مشکلی ندارد.
 
سی امین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه امسال برگزار می شود.
کد مطلب 1506199

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