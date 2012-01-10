ولایت فقیه رکن اصلی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمود میرفیضی در مراسم تحلیف سربازان مرکز آموزش فرماندهی انتظامی گلستان گفت: برقراری و حفظ نظم و امنیت از مهمترین ماموریتهای نیروی انتظامی است.

وی، خدمت در راه برقراری نظم و امنیت را مهمترین خدمت در نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: امنیت بسترساز تمامی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

فرمانده انتظامی گلستان، دوران خدمت سربازی را دوران تجربه آموزی و افزایش کرامات انسانی دانست و گفت: تقویت اراده و خودباوری از جمله موضوعاتی است که در دوران خدمت مقدس سربازی به آن توجه می شود.

سرهنگ میرفیضی، دوران سربازی را آغاز یک تحول معنوی عنوان کرد و افزود: هرچند خدمت سربازی یک تکلیف است اما سربازان باید به گونه ای شرایط را فراهم کنند که این تکلیف شکل داوطلبانه به خود بگیرد.

فرمانده انتظامی گلستان در ادامه با تاکید بر اینکه آموزش جامعه پذیری و فرهنگ سازی و توسعه شهروندی از جمله موضوعاتی است که سربازان وظیفه باید در طول خدمت سربازی با آن آشنا شوند تصریح کرد: توسعه معارف انسانی، سازندگی فردی و آمادگی برای ایفای نقش مفید اجتماعی تکالیفی است که سربازان وظیفه در طول این مدت با آن خو می گیرد.

وی در پایان از فرماندهان و مسئولان انتظامی خواست در حل مسائل و مشکلات به سربازان در طول خدمت سربازی کمک کنند.