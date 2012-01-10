خیران فارس پنج دستگاه دیالیز به بیماران دیالیزی استان هدیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره امور بیماریهای خاص دانشگاه با بیان این مطلب، گفت: این پنج دستگاه دیالیز از ابتدای سال جاری تاکنون توسط خیران خریداری شده و در اختیار بخشهای دیالیز بیمارستان نمازی شیراز و همچنین بیمارستان جوادالائمه خرامه و بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ارسنجان قرار گرفته است.

دکتر جلال جهانبخش نقده افزود: قیمت هر دستگاه دیالیز معادل 230 میلیون ریال است که از طرف نیک اندیشان عرصه سلامت محمد باقر فیض، یوسف قاسمی، محمود قاسمی، ورثه مرحوم حاج شکرفروش، محمد مهدی بنیادی، اکبر نیکویی و زرافشان قاسمی به طور مستقیم یا به صورت کمک هزینه خریداری و در اختیار این بخشهای دیالیز قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: رضا ابراهیمی دیگر خیر شیرازی نیز مؤسس بزرگترین مرکز دیالیز خاورمیانه در شهرک صدرای شیراز است که همچنان در تأمین تجهیزات این مرکز مشارکت دارد.

جهانبخش گفت: بیماران همودیالیز بیمارانی هستند که برای ادامه بقا و زندگی خود به دستگاه دیالیز برای پاکسازی مواد سمی نیازمندند، این بیماران به طور متوسط هر هفته‌ سه بار و هر بار به مدت چهار ساعت زیر دستگاه دیالیز قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت امکانات پزشکی تشخیص این مشکل در مراحل اولیه امکان پذیر شده و این مسئله طول عمر بیماران همودیالیز را افزایش داده است.