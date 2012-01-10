فضل‌الله توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به مکانهای گردشگری در سطح شهر بوشهر یکی از اولویتهای کاری شهرداری بوشهر است و سعی داریم با شناسایی این نقاط، در نگهداری از آنها تلاش کنیم.

وی به تعامل بین شهرداری بوشهر و بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: هر ساله گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور و از سراسر جهان برای بازدید از مکانهای گردشگری استان بوشهر وارد این استان می‌شوند و ما باید در راستای بهبود وضعیت نقاط گردشگری کوشش کنیم.

شهردار بوشهر با اشاره به قدمت تاریخی شهر بوشهر اضافه کرد: شهر بوشهر دارای پیشینه تاریخی زیادی است و از این رو مکانهای تاریخی این شهر نیز متعدد هستند.

وی به بازدید روز گذشته کارکنان و مسئولین شهرداری بوشهر از خانه سید مرتضی مجتهد اهرمی اشاره کرد و گفت: در این بازدید که به همراه رئیس بنیاد ایرانشناسی بوشهر انجام شد، مقرر شد این بنا مرمت و بازسازی شده و به موزه مشروطیت تبدیل شود که بخشی از هزینه‌های مرمت و بازسازی این بنا از طریق شهرداری بوشهر تامین خواهد شد.

این بنا در بافت قدیم شهر بوشهر و پشت عمارت امیریه قرار دارد و در فهرست آثار ملی تاریخی کشور ثبت شده است.

سید مرتضی اهرمی در انقلاب مشروطه رهبری آزادی‌خواهان بوشهری را بر عهده داشت. در سال ۱۹۰۹ میلادی به دنبال فتوای برخی علما و با توصیه و مشورت آیت‌الله سید عبدالحسین لاری و ملا علی تنگستانی و تجار بوشهر و استمداد از حاکمان محلی از جمله رئیسعلی دلواری، خالوحسین بردخونی و رئیس عبدالحسین دشتی با همراهی نیروهای دشتستان، دشتی و تنگستان علیه نیروهای محمدعلی شاه برای بیرون راندن آنها از بندر بوشهر اقدام کرد و پس از خارج کردن این نیروها از بوشهر، امور را در دست گرفت.