پاسخ سنجش درباره عدم مصاحبه از برخی داوطلبان دکتری دانشگاه تهران

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعلام دانشگاه تهران مبنی بر دستورالعمل سازمان سنجش در اعلام ظرفیت دکتری افزود: افزایش ظرفیت اعلام شده توسط سازمان سنجش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری سال 90 بر اساس دو معیار صورت گرفته است.

وی افزود: افزایش ظرفیت یا بر اساس باقیماننده ظرفیت اولیه در شهریور و یا بر اساس نامه رسمی دانشگاهها اعمال شده است.

معاون سازمان سنجش خاطرنشان کرد: اعلام ظرفیت در دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز خارج از این دو معیار نبوده است و ظرفیت اعلامی از سوی سازمان سنجش بر اساس نامه رسمی دانشگاه تهران خطاب به معاونت آموزشی وزارت علوم بوده در نتیجه سازمان سنجش بر اساس ابلاغ معاونت آموزشی وزارت علوم عمل کرده است.

به گزارش مهر، سید مهدی قمصری - معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید عدم انجام مصاحبه از پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری رشته الهیات، گفت: دانشکده الهیات دانشگاه تهران اعلام کرد که برای بهمن ماه آمادگی پذیرش ندارد اما سازمان سنجش آموزش کشور طبق دستورالعملی که دارد عده ای را برای انجام مصاحبه به دانشگاه تهران معرفی کرده است.

وی افزود: دانشکده الهیات دانشگاه تهران آمادگی ندارد ورودی جدیدی برای بهمن ماه بپذیرد.

به گفته معاون آموزش دانشگاه تهران، سایر دانشکده های این دانشگاه در حال مصاحبه با پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت هستند و مشکل دانشکده الهیات را ندارند.