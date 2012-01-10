وعده مسئولان برای تکمیل استادیوم 15 هزار نفری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث استادیوم 15 هزار نفری ارومیه در سال 83 به زمین زده شده و تا کنون به گفته مسئولان ورزشی به دلیل کمبود اعتبار و با وجود دستور محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در جریان بازدید از روند احداث این طرح در 20 اسفند سال 86 مبنی بر اتمام و افتتاح کامل طرح تا پایان سال 87 هنوز با وجود گذشت دو سال از مهلت داده شده تنها 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

همچنین مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی 14 آبان 87 در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از آماده بهره برداری شدن این طرح تا 3 سال آینده خبر داده بود. این در حالی است که وعده این مسئول نیز عملیاتی نشده و مردم همچنان منتظر پایان عملیات اجرایی این طرح هستند.

مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور نیز امروز سه شنبه در سفر به آذربایجان غربی ضمن بازدید از روند اجرای استادیوم 15 هزار نفری ارومیه و مجموعه های ورزشی 5 هزار نفری سلماس و خوی، از روند کند اجرای عملیات این طرح انتقاد کرد.

کمبود اعتبار عامل اصلی تاخیر در اتمام استادیوم 15 هزار نفری ارومیه

در این راستا معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در حاشیه بازدید از این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر کمبود اعتبار را عامل اصلی تاخیر در اجرا و اتمام عملیات احداث استادیوم 15 هزار نفری ارومیه دانست و اظهار داشت: متاسفانه در طول سالهای گذشته اعتبار احداث این طرح محدود بوده که این امر باعث عملیاتی نشدن این طرح تا کنون بود.

حمید عبدی با بیان اینکه مراحل ساخت این ورزشگاه از سال 83 در زمینی به مساحت 19 هزار متر مربع آغاز شده است، افزود: امسال 100 درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح اختصاص یافته و استادیوم 15 هزار نفری ارومیه در هفته دولت سال 91 آماده بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون سالنهای ورزشی این استادیوم مورد بهره برداری ورزشکاران قرار دارد، ادامه داد: امسال 4 میلیارد ریال برای اتمام این طرح مصوب شده که از این میزان از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیارد ریال هزینه شده است.

عبدی با اشاره به اینکه طی سال 88 این استادیوم با مشکل پیمانکار مواجه بود، گفت: در سال 89 نیز نواقص فنی، مشکلات معارض و پیمانکاری این طرح رفع شد و امسال با اختصاص اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح امیدواریم مجموعه استادیوم ورزشی 15 هزار نفری شهید باکری ارومیه سال 91 بطور کامل به بهره برداری برسد.