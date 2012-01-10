دولت با دیپلماسی فعال پاسخ تهدیدات دشمن را بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی با اشاره به اینکه رایزنی ها برای تعیین مصادیق در فهرست جبهه متحد اصولگرایان آغاز شده است، گفت: ساکتین و مردودین فتنه جایی در فهرست جبهه متحد اصولگرایان ندارند.

وی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت، اظهار داشت: فهرست جبهه متحد اصولگرایان بر اساس معیارهای منشور اصولگرایی شکل می گیرد، پیش بینی می کنم فهرست جبهه متحد اصولگرایان، متشکل از چهره های متدین، انقلابی، کار آمد،‌ جوان، با تجربه و با سوابق روشن در جبهه نبرد نرم با آمریکا خواهند بود.

حبیبی گمانه زنی‌های برخی نشریات در مورد فهرست جبهه متحد اصولگرایان را نادرست خواند و تصریح کرد: فهرست جبهه متحداصولگرایان به گونه ای شکل خواهد گرفت که همه سلایق و علایق اصولگرایی را در بر گیرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: آنچه از نظر جبهه متحد اصولگرایی مهم است، مسئله مشارکت گسترده همه مردم، ‌احزاب و گروه ها در انتخابات است. دشمن می خواهد ما یک انتخابات بی رمق داشته باشیم، اما به فضل خدا انتخابات پرشور،‌ آزاد، رقابتی و سالم خواهد بود.

وی شرایط کشور را حساس توصیف کرد و بیان داشت:‌ حجم تهدیدات دشمن افزایش یافته است تحریم های اقتصادی و سیاسی هر روز شکل تازه ای به خود می گیرد، اما با رهنمود های مدبرانه مقام معظم رهبری، مجلس و دولت با همکاری با هم مقابله هوشمندانه ای در برابر تهدیدات و تحریم ها که البته علت اصلی این فشار ها توفیقات انقلاب اسلامی درمنطقه است خواهند داشت.

وی افزود: دولت باید با یک دیپلماسی فعال پاسخ تهدیدات دشمن را بدهد .

حبیبی خطاب به دولت های غربی اظهار داشت: غرب نباید انتظار داشته باشد ملت دست روی دست بگذارد و هر روز شاهد یک فشار اقتصادی و سیاسی باشد، صبر ، تدبیر و شجاعت ملت به توطئه و دشمنی پاسخ قاطع و تعیین کننده ای خواهد داد .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از ارتش جمهوری اسلامی به خاطر برگزاری رزمایش ولایت 90 گفت : بستن تنگه هرمز به هنگام فشار های غرب به حد اعلان جنگ با ملت ایران برسد یک پاسخ خوب است. بستن تنگه هرمز یکی از مطالبات اصلی مردم در پاسخ به تهدیدات دشمن است.

وی با اشاره به مانور نظامی قریب الوقوع سپاه پاسداران در خلیج فارس و دریای عمان خاطر نشان کرد: مردم از دلاور مردان سپاه پاسداران و ارتش انتظار دارند پاسخگوی تهدیدات نظامی،‌ سیاسی و نیز تحریم های اقتصادی دشمن باشند. مطمن باشند ملت از آنها حمایت می کنند.

