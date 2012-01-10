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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

امینی در گفتگو با مهر:

برگزاری جام کشتی آزاد تختی هیچ سودی برای کشتی کرمانشاه ندارد

برگزاری جام کشتی آزاد تختی هیچ سودی برای کشتی کرمانشاه ندارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کشتی گیر کرمانشاهی گفت: برگزاری جام کشتی آزاد جهان پهلوان تختی هیچ منفعت و سودی برای کشتی استان کرمانشاه ندارد.

احسان امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شکست مقابل گودرزی و لشگری در دور رفت رقابت های لیگ باعث شد اکثر کارشناسان کشتی اعلام کنند که امینی دیگر تمام شده است.

این کشتی گیر مطرح کرمانشاهی افزود: حتی محسن کاوه مربی تیم ملی و سبزوار مشهد نیز صراحتا در برابر این انتقادها واکنش نشان داد.

امینی تاکید کرد: خوشبختانه در دور برگشت با غلبه بر گودرزی و رحیمی، تمام منتقدین را وادار به سکوت کردم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کرمانشاه شایسته کسب میزبانی جام کشتی آزاد تختی است، گفت: به هر حال فدراسیون یکسری شرایط برای انتخاب میزبان رقابت های جام تختی مدنظر دارد، اگر آن ها از لحاظ مالی بخواهند میزبان را انتخاب کنند، به طور قطع یقین میزبانی را به کرمانشاه نخواهند داد چون این استان شرایط مالی مناسبی ندارد، اما اگر امکانات و تماشاچی مدنظر فدراسیون باشد کرمانشاه شرایط خوبی دارد.

امینی در پایان افزود: اگر مسئولان کرمانشاه می خواهند هزینه هنگفتی را اختصاص به مسابقات جام تختی دهد اشتباه می کنند، چون برگزاری این جام هیچ منفعتی برای کشتی کرمانشاه ندارد.
 

کد مطلب 1506216

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