نزولات آسمانی در قم کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ایزانلو بحران خشکسالی و کمبود آب به ویژه در سال جاری را در قم مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: متاسفانه طی چند سال اخیر استان قم با پدیده خشکسالی مواجه بوده و نزولات آسمانی نیز طی این سالها بسیار پایین تر از متوسط کشوری بوده است.



وی با بیان اینکه منابع آب روستایی مستقیما متکی به نزولات آسمانی هستند، افزود: با توجه به ناپایداری منابع تامین آب روستایی اعم از چاه‌های دستی، چشمه سار و قنات هر چه بارش سالانه کمتر باشد آبدهی این منابع نیز کاهش پیدا می‌کند و خشکسالی چهره خشن خود را سریعتر به مناطق روستایی نشان می‌دهد.



مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی قم تاکید کرد: برهمین اساس شرکت آب و فاضلاب روستایی قم با توجه به وظایف خود طی چند سال اخیر با اجرای پرژه‌های مختلف تلاش خود را در به حداقل رساندن اثرات خشکسال به کار بست تا بتواند بحران خشکسالی را مهار کند.



ایزانلو با بیان اینکه روستاهای قم در بحث آب به سه بخش تقسیم می‌شوند تصریح کرد: بخشی از روستاها از نظر کمی وکیفی از آب مناسبی برخوردار هستند برخی از روستاها دارای آب هستند اما آب این روستا ها شور است و مطلوبیت شرب ندارد و بخش سوم روستاهایی هستند که با کم آبی جدی مواجه هستند.



وی احیاء و بهره گیری حداکثری از منابع آب موجود و انتقال آب از مناطق دیگر از جمله راهکارهای رفع مشکلات کمبود آب در روستاها عنوان کرد وگفت: برای انتقال آب از مناطق دیگر به روستاها در دراز مدت مجتمع های آبرسانی روستایی را تعریف کردیم که هم اکنون فازهای نخست این مجتمع‌ها در حال بهره برداری است.