عملکرد کاندیداها مطابق با قانون باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مهرشاد در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان اظهار داشت: کاندیداها باید ضمن رعایت اخلاق انتخاباتی، رفتار خود را مطابق با قانون تنظیم کنند.

مهرشاد ابراز داشت: کاندیداها باید قوانین انتخاباتی و آیین نامه ها را به طور کامل رعایت کنند.

رئیس بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: پس از اعلام نتایج انتخابات باید به آراء مردم احترام گذاشت و کسی نباید با ادعاهای واهی باعث تشویش اذهان عمومی شود.

قوانین و آیین نامه های مربوط به انتخابات بر روی سایت استانداری کرمان به آدرسwww.gov.kr.ir قرارگرفته است.

