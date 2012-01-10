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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

مهرشاد:

عملکرد کاندیداها مطابق با قانون باشد

عملکرد کاندیداها مطابق با قانون باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان کرمان با تاکید بر لزوم قانونمداری کاندیداها گفت: کاندیداها مطابق با قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مهرشاد در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان اظهار داشت: کاندیداها باید ضمن رعایت اخلاق انتخاباتی، رفتار خود را مطابق با قانون تنظیم کنند.

مهرشاد ابراز داشت: کاندیداها باید قوانین انتخاباتی و آیین نامه ها را به طور کامل رعایت کنند.

رئیس بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: پس از اعلام نتایج انتخابات باید به آراء مردم احترام گذاشت و کسی نباید با ادعاهای واهی باعث تشویش اذهان عمومی شود.

قوانین و آیین نامه های مربوط به انتخابات بر روی سایت استانداری کرمان به آدرسwww.gov.kr.ir قرارگرفته است.
 

کد مطلب 1506223

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