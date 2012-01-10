فراخوان مسابقه عکس استانی جهاد اقتصادی در خوزستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاجاری و کانون فیلم و عکس این شهرستان در سال جهاد اقتصادی، در راستای فعالیتهای فرهنگی هنری خود در نظر دارد موضوع سال را از نگاه دوربین برگزار کند.

این مسابقه در دو بخش ویژه (جهاد اقتصادی) و آزاد برگزار می شود. شرکت در مسابقه برای عموم عکاسان آزاد است. شرکت کنندگان می توانند حداکثر 10 عکس به صورت تک عکس و یا مجموعه به دبیرخانه ارسال کنند.



عکسهای برگزیده در یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. عکسها می تواند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید در ابعاد 30×24 و حداکثر 40×30 باشد.



برگزارکنندگان حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را با ذکر نام عکاس در انتشارات مربوط به جشنواره داشته و چنانچه کسب درآمدی از آثار مذکور حاصل شود، سهم عکاس بر اساس تعرفه برگزارکننده پرداخت خواهد شد.



جوایز این مسابقه شامل تندیس جشنواره و مبلغ چهار میلیون ریال به عکس اول، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون و 500 هزار ریال به عکس دوم، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال به عکس سوم و تندیس جشنواره و مبلغ چهار میلیون ریال به برترین عکس (بخش ویژه) است.



هیئت داوران می توانند علاوه بر فهرست مذکور حداکثر دو دیپلم افتخار و یا لوح تقدیر به عکاسان اهدا کند. بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه سال جاری و زمان برگزاری مسابقه 4 اسفند ماه 90 است.



علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه سومین مسابقه عکس استانی، آغاجاری- بزرگراه شهید مدرس- جنب فلکه حافظ- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند و با شماره 3222022 - (0672) تماس بگیرند.