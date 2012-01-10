  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

فراخوان مسابقه عکس استانی جهاد اقتصادی در خوزستان منتشر شد

فراخوان مسابقه عکس استانی جهاد اقتصادی در خوزستان منتشر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: فراخوان سومین مسابقه عکس استانی با موضوع جهاد اقتصادی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاجاری و کانون فیلم و عکس این شهرستان در سال جهاد اقتصادی، در راستای فعالیتهای فرهنگی هنری خود در نظر دارد موضوع سال را از نگاه دوربین برگزار کند.

این مسابقه در دو بخش ویژه (جهاد اقتصادی) و آزاد برگزار می شود. شرکت در مسابقه برای عموم عکاسان آزاد است. شرکت کنندگان می توانند حداکثر 10 عکس به صورت تک عکس و یا مجموعه به دبیرخانه ارسال کنند.

عکسهای برگزیده در یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. عکسها می تواند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید در ابعاد 30×24 و حداکثر 40×30 باشد.

برگزارکنندگان حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را با ذکر نام عکاس در انتشارات مربوط به جشنواره داشته و چنانچه کسب درآمدی از آثار مذکور حاصل شود، سهم عکاس بر اساس تعرفه برگزارکننده پرداخت خواهد شد.

جوایز این مسابقه شامل تندیس جشنواره و مبلغ چهار میلیون ریال به عکس اول، دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون و 500 هزار ریال به عکس دوم، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال به عکس سوم و تندیس جشنواره و مبلغ چهار میلیون ریال به برترین عکس (بخش ویژه) است.

هیئت داوران می توانند علاوه بر فهرست مذکور حداکثر دو دیپلم افتخار و یا لوح تقدیر به عکاسان اهدا کند. بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه سال جاری و زمان برگزاری مسابقه 4 اسفند ماه 90 است.

علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه سومین مسابقه عکس استانی، آغاجاری- بزرگراه شهید مدرس- جنب فلکه حافظ- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند و با شماره 3222022 - (0672) تماس بگیرند.
کد مطلب 1506227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها