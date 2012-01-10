قتل مرد میوه فروش با ضربه تبر

به گزارش خبرنگار مهر، 30 مهر امسال کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد از درگیری مرگبار در یم مغازه میوه فروشی در این شهر باخبر شدند. دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان در محل درگیری در بلوار اندیشه حاضر شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد، چهار مرد ناشناس وارد مغازه میوه فروشی شده و دو برادر را با ضربه های تبر هدف قرار داده و سپس با یک دستگاه پراید از محل متواری شدند.

دو برادر 24 و 34 ساله به بیمارستان منتقل شدند که پس از 35 روز برادر بزرگتر بر اثر شدت جراحات جان سپرد.

با مرگ مرد جوان روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله تازه ای شد و کارآگاهان با اطلاعات بدست آمده در محل درگیری ئ تجسس های گسترده ضاربان را شناسایی کردند.

سرهنگ حسین بیدمشکی – رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی- در این باره به خبرنگار مهر گفت: کارآگاهان در یک عملیات همزمان غافلگیرانه که سحرگاه 17 دی رخ داد چهار متهم را در خانه شان دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کردند که تحقیقات برای شناسایی انگیزه آنها ادامه دارد.

