بازرسی ها در زنجان رشد 40 درصدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال نبوی افزود: در 9 ماهه سالجاری 107هزار و 650 مورد بازرسی از واحدهای صنفی عمده ، خرده فروشی ، خدماتی و تولیدی صنفی و صنعتی در سطح استان صورت پذیرفته که این میزان در مدت مشابه سال قبل 44 هزار و 350 مورد بوده است.

وی تعداد تخلفات کشف شده در این بازرسی ها را 2 هزار و 742 مورد عنوان کرد و گفت :‌ در این زمینه 1913 مورد پرونده به ارزش بالغ بر 7 میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان میزان تخلفات کشف شده در مدت مشابه سال قبل را بالغ 2 هزار و 960 مورد دانست و یادآور شد : در این مدت 2100 مورد پرونده به ارزش بالغ بر 3.5 میلیارد ریال تشکیل شد.

نبوی با اشاره به گزارشهای ارسالی به ستاد خبری استان زنجان افزود: در این مدت 2 هزار و 82 مورد گزارش و شکایت به ستاد خبری سازمان ارسال شده که به ترتیب بیشترین شکایات مربوط به گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب ، عدم درج قیمت ، عرضه خارج از شبکه ، اخفاء و امتناع از عرضه ،عدم صدور فاکتور ، عدم اجرای تعهدات ،‌ نداشتن پروانه کسب و فروش اجباری کالا بوده است.

وی بیشترین شکایات را در بخش کالا مربوط به تنقلات ، میوه و سبزی ، شیر ، پوشاک و نان و نیز در بخش خدمات مربوط به نرخ حمل و نقل درون شهری و آرایشگران مردانه عنوان نمود.

نبوی یادآور شد: کشیک ستاد خبری برای دریافت گزارشهای مردمی از طریق تلفن 124 همه روزه از ساعت 7.30 صبح الی 20 شب فعال بوده و آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی در سطح استان است.

نبوی در پایان در خصوص بازرسی های صورت گرفته در بخش کالای قاچاق در استان گفت : 3750 مورد بازرسی از واحدهای صنفی ، فروشندگان کالاهای دخانی ، لوازم خانگی ، لوازم آرایشی و سایر کالاهای مشمول صورت گرفته است که در این راستا 385 مورد پرونده به ارزش بالغ بر 128 میلیون ریال تشکیل و به تعزیزات حکومتی ارسال شده است.