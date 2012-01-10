به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انتخاب این دوره از جشنواره تئاتر فجر پس از بررسی پیشنهادهای آثار متقاضی در بخش مرور، 9 اثر را برای حضور در این بخش انتخاب کردند.
بر این اساس آثار بخش مرور به شرح ذیل است: "ابرها" نویسنده و کارگردان: سیدمرتضی میرمنتظمی، از تهران، "اژدهاک" نویسنده: بهرام بیضایی، کارگردان: مصطفی حمیدیفر، از سبزوار، "این روبان سیاه که به سقف آسمان است" نویسنده و کارگردان: محمد مساوات، از تهران، "پری" نویسنده: خیرا... تقیانیپور، کارگردان: خیرا... تقیانیپور و جواد نوری، از تهران، "خاموشی دریا" نویسنده: رضا گوران، کارگردان: نیما دهقان از تهران، "رویای تفتیده" نویسنده: حسین ابراهیمی، کارگردان: امین سالاری و رضا عباسی، از بیرجند، "ریچارد سوم" نویسنده: محمد چرمشیر، کارگردان: آتیلا پسیانی، از تهران، "سفید برفی و هفت کوتوله، والت دیزنی 1937" نویسنده و کارگردان: نصیر ملکیجو، از تهران، "هولستر فرزند اصفهان" نویسنده: محسن رهنما، کارگردان: محسن عربزاده، از اصفهان.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمنماه به دبیری رحمت امینی برگزار میشود.
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