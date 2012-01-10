فراخوان پنجمین همایش منطقه ای شعر «گپ دل» بهبهان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان پنجمین همایش شعر محلی «گپ دل» همچون دوره های پیشین با هدف حفظ و ارتقای ادبیات محلی و گویشهای منطقه ای، تجلی فرهنگ ایرانی و اسلامی در ادبیات محلی، شناسایی و معرفی شاعران جوان و نوآور و همچنین بستر سازی مناسب برای تعامل و هم اندیشی میان شاعران گویشی در شهرستان بهبهان منتشر شد.

این همایش به صورت منطقه ای و با حضور استانهای بوشهر، چهار محال و بختیاری، گهگیلویه و بویراحمد، لرستان، فارس، همدان، ایلام و خوزستان 19 اسفندماه سال جاری در محل تالار ارشاد بهبهان برگزار خواهد شد.



شاعران می توانند آثار خود را در بخشهای الف: بخش آزاد طنز اجتماعی، آداب و رسوم محلی، رویکرد های دینی، آئینی در شعر محلی، انتظار در ادبیات محلی و ب: بخش بیداری اسلامی (ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نوروز باستانی در اشتراکات قومی و آئینی اقوام مختلف ایرانی) به دبیر خانه همایش ارسال کنند.



آثار ارسالی باید روی کاغذ A4 با فونت نازنین 14 ارسال شود. هر شاعر می تواند در هر دو بخش شرکت کند. هر شاعر می تواند پنج اثر در هر بخش به دبیرخانه ارسال و حضور شاعران برگزیده در همایش الزامی است.



آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه سال جاری و زمان برگزاری همایش 19 اسفندماه 90 در دو نوبت صبح و عصر اعلام شده است.

آدرس دبیرخانه همایش: بهبهان- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و شاعران متقاضی میتوانند پرسش های احتمالی خود را از طریق تلفن: 06712223851 با دبیرخانه در میان بگذارند.