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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

حجت الاسلام دشتکی:

کار فرهنگی زیربنای تمام برنامه هاست

کار فرهنگی زیربنای تمام برنامه هاست

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: کار فرهنگی زیربنای تمام برنامه ها است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در جلسه فرهنگی کمیته مبارزه با مواد مخدر زنجان افزود: در کمیته فرهنگی مبارزه با مواد مخدر زنجان برنامه های بسیار خوبی در جهت آگاه سازی مردم از مضرات مواد مخدر صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: همه مخلوقات و به خصوص انسانها در پی کمال هستند و در راه رسیدن به این هدف مسیرهای مختلفی را در زندگی طی می کنند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ماهیت فرهنگی است یادآور شد: کار فرهنگی زیر بنای تمام برنامه هاست و اقدامات فرهنگی از اهمیت و جایگاه خاصی در کشورمان برخوردار است.

وی ابراز داشت: کار فرهنگی اسکلت و استخوان بندی اصلی حرکت و پیشرفت هر جامعه است و اگر اقدامات فرهنگی خوب در اجتماع جا بیفتد سرعت پیشرفت جامعه چند برابر می شود.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: اگر ما کار فرهنگی انجام ندهیم،خوب نمی توانیم حرکت کنیم و آسیبها به حداکثر خود می رسد.

وی با بیان اینکه تاثیر کارهای فرهنگی سایر حوزه ها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد  افزود: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل تمام هجمه های فرهنگی ایستاده این به برکت برنامه های فرهنگی است.

کد مطلب 1506237

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