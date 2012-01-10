دفع غیراصولی زباله های عفونی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف تاکید متولیان و کارشناسان بهداشت استان در خصوص ضرورت بی خطرسازی زباله های عفونی تخلفات گسترده در این حوزه موجبات نگرانی شهروندان و کارشناسان را فراهم کرده است.

مطبهای خصوصی، آزمایشگاههای تشخیص طبی، دندانپزشکان، جراحان عمومی، ماماها و جراحان زنان زایمان از جمله مراکزی هستند که با تخطی از قوانین، زباله های خود را بدون استفاده از دستگاه های غیرسوز و قبل از بی خطر سازی به همراه زباله های شهری و خانگی دفع می کنند و این زباله ها در ادامه با بی توجهی ماموران جمع آوری زباله به محل دفن زباله منتقل می شود.

نگرانی کارشناسان از شیوع بیماریهای واگیردار / نظارتها کافی نیست

به اعتقاد کارشناسان بهداشت محیط شهری دفن زباله های عفونی بدون رعایت نکات علمی و بهداشتی علاوه بر افزیش احتمال شیوع بیماریهای عفونی و ویروسی از جمله ایدز، هپاتیت، موجب نفوذ مواد عفونی در زمینهای زراعی و آبهای زیر زمینی شده و تبعات جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه خواهد داشت.

پیش از این مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز در گفتگو با مهر با اشاره به استفاده از دستگاههای غیرسوز برای بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستانی در این استان، از وضعیت جمع آوری غیر اصولی زباله در مراکز خصوصی و عدم نظارت کافی در این حوزه انتقاد کرده بود.

به گفته محمد دانه زن در حال حاضر تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به علوم پزشکی این استان به غیر از بیمارستانهای شهرستان نمین و مشگین شهر با استفاده از دستگاههای غیرسوز زباله های خود را بی خطر می کنند.

وی یادآور شده بود دستگاههای غیر سوز به منظور بی خطر سازی و استریل کردن زباله های عفونی بیمارستانها بدون سوزاندن مورد استفاده قرار می گیرد که این دستگاه ها هم اکنون در تمامی بیمارستانهای در بخش دولتی استان البته به جز چند بیمارستان نصب شده است.

این مسئول ، سوزاندن زباله ها را روشی منسوخ و خطر زا برای محیط زیست عنوان کرد و گفت: در صورتی که زباله های عفونی بدون بی خطر سازی برای جمع آوری به ماموران شهرداری سپرده شود، می تواند زمینه گسترش بیماریهای واگیر عفونی از جمله ایدز، هپاتیت و بیماریهای واگیر را در نسل امروز و نسلهای آینده فراهم کند.

بسیاری از شهروندان اردبیلی نیز در این خصوص با ابراز تاسف از بی توجهی متولیان بهداشت و ماموران شهرداری، نحوه جمع آوری زباله های عفونی بیمارستانی را علمی و بهداشتی ندانستند و بر ضرورت نظارت کامل و جدی نهادهای مرتبط در این استان تاکید کردند.

البته باید اذعان داشت که علاوه بر خطراتی که کارشناسان بهداشت استان به آن اشاره می کنند، زباله های عفونی به دلیل ارتباط مستقیم و عدم استفاده از حداقل امکانات ایمنی در وهله اول خطر جدی برای ماموران جمع آوری زباله محسوب می شود.

این افراد اولین کسانی هستند که به علت بی توجهی مراکز درمانی هر لحظه در معرض انواع بیماریهای عفونی قرار دارند، چنانچه به گفته برخی از ماموران جمع آوری زباله های شهری برخی از آنها تاکنون به بیماریهای مختلف عفونی مبتلا شده اند که هرگز مورد بررسی قرار نگرفته و مقصران اصلی شناسایی نشده است.

رسیدگی به تخلفات بر عهده شهرداری است

مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل همچنین در پاسخ به انتقادهای وارده در موضوع دفع غیر اصولی زباله های عفونی بیمارستانی، این مهم را در حیطه وظایف دانشگاه علوم پزشکی ندانست و اظهار داشت: فقط صرف تذکر در دستور کار این نهاد قرار دارد.

دانه زن تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع جزو وظایف شهرداری است و باید با نظارت دقیق و شناسایی مراکز متخلف به صورت جدی با آنها برخورد کند.

مراکز خصوصی زباله های خود را به بیمارستانها منتقل کنند

وی با توجه به قیمت بالای دستگاههای غیرسوز و عدم توانایی خرید آن از سوی مراکز خصوصی پیشنهاد کرد، اینگونه مراکز ضمن عقد قرارداد با بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زباله های خود را قبل از دفع به منظور بی خطر سازی در اختیار مراکز دارای دستگاه های غیرسوز قرار دهند.

دانه زن رسیدگی و نظارت بر دفع زباله های عفونی را با توجه به پیامدهای ناگوار برای سلامت جامعه ضروری دانست، اما در عین حال پاسخ قانع کننده ای به این سوال نداد که چرا متولیان حوزه بهداشت استان در موضوعی که مربوط به سلامت شهروندان و جامعه است به صورت جدی دخالت و برخورد نمی کنند.

با وجود نگرانیهای مطرح شده از سوی کارشناسان و متولیان حوزه بهداشت و شهروندان، همچنان بیماریهای عفونی و واگیر در کمین شهروندان بوده و باید تاکید کرد که با روند فعلی چاره کار در خط مشی فعلی نهادهای مسئول نیست.

اما لزوم پیگیری این موضوع به حدی حیاتی است که نه تنها نسل حاضر بلکه نسلهای آینده نیز از این بی توجهی در امان نخواهد بود و به نظر می آید در صورت عدم ارائه راهکار جدی و نیز افزایش نظارت و برخورد با متخلفان، این غفلت صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

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گزارش: ونوس بهنود