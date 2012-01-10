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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

نجفی:

پروژه های مسکن مهر کرمانشاه از استانداردهای لازم برخوردار است

پروژه های مسکن مهر کرمانشاه از استانداردهای لازم برخوردار است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر، پروژه های مسکن مهر کرمانشاه از استانداردهای لازم برخوردار است که می توان این را نقطه قوتی برای پروژه های مسکن مهر در استان کرمانشاه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه، پیش از ظهر سه شنبه، در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه، طهماسب نجفی گفت: باید روند اجرایی ساخت پروژه های مسکن مهر سرعت بیشتری داشته باشند، تا زمان را بیشتر از این از دست ندهیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: تعاونیهای مجری پروژه های مسکن مهر باید به طور دقیق سهم آورده متقاضیان را مشخص کنند.

وی رعایت کامل قوانین و آیین نامه های ساخت و ساز در احداث پروژه های مسکن مهر را الزامی دانست و افزود: در حال حاضر، پروژه های مسکن مهر کرمانشاه از استاندارهای لازم برخوردار است که می توان این را نقطه قوتی برای پروژه های مسکن مهر در استان کرمانشاه دانست.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه گفت: متاسفانه برخی از پیمانکاران درساخت پروژه های مسکن مهر، دچار کندی کار هستند که باید برای تسریع در امور ساخت واحدهای مسکن مهر، کارها به صورت سه شفیت پیگیری شود.

نجفی در پایان افزود: برای بررسی بهتر کارها، تیمهای نامحسوسی از سوی مسئولان و کارشناسان مسکن مهر استان، به صورت مداوم از این پروژه ها بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 1506247

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