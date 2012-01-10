۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

رئیسی عنوان کرد:

شرط حذف واحدهای صنعتی از لیست واحدهای آلاینده

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: واحدهای صنعتی در صورت ارائه برنامه های مدیریت زیست محیطی قابل اجرا، از لیست واحدهای آلاینده حذف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی در جمع مدیران عامل صنایع بزرگ غرب استان گفت: واحدهای صنعتی در صورت تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه های زیست محیطی و کاهنده آلایندگی و ارائه قراردادهای انجام کار مورد تایید محیط زیست از لیست صنایع آلاینده سال 1390 حذف خواهند شد.

وی با اشاره به کاهش 20 درصدی صنایع آلاینده در سال گذشته ، افزود: بسیاری از صنایع بزرگ استان در صورت تخصیص عوارض آلایندگی یک سال خود، می توانند سالیان متوالی از جرایم و عوارض آلایندگی معاف شوند که متاسفانه به دلیل عدم مشاوره با کارشناسان و مسئولین محیط زیست ناخواسته متحمل جرایم و عوارض مختلفی می شوند.

رئیسی، نگاه محیط زیست را پیشگیرانه و در حمایت از ارتقای توسعه پایدار صنایع دانست و گفت: در بودجه بندی هزینه های تولید بایستی فصل محیط زیست با دقت و بدون تنگ نظری مورد توجه قرار گیرد تا درآمدزایی شرکت با تخریب حقوق مردم و نسلهای آینده عجین نباشد.

وی با تاکید بر اجرای بدون اغماض قانون در خصوص صنایع آلاینده استان اضافه کرد: صرفا در صورت مشاهده فعالیت اجرایی بازدارنده آلایندگی و ارائه مستندات مبنی بر سرمایه گذاری برای مدیریت زیست محیطی، فرصت یک ساله ای برای خروج از لیست پرداخت عوارض آلایندگی به واحد تولیدی داده خواهد شد.

