شرط حذف واحدهای صنعتی از لیست واحدهای آلاینده

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی در جمع مدیران عامل صنایع بزرگ غرب استان گفت: واحدهای صنعتی در صورت تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه های زیست محیطی و کاهنده آلایندگی و ارائه قراردادهای انجام کار مورد تایید محیط زیست از لیست صنایع آلاینده سال 1390 حذف خواهند شد.

وی با اشاره به کاهش 20 درصدی صنایع آلاینده در سال گذشته ، افزود: بسیاری از صنایع بزرگ استان در صورت تخصیص عوارض آلایندگی یک سال خود، می توانند سالیان متوالی از جرایم و عوارض آلایندگی معاف شوند که متاسفانه به دلیل عدم مشاوره با کارشناسان و مسئولین محیط زیست ناخواسته متحمل جرایم و عوارض مختلفی می شوند.

رئیسی، نگاه محیط زیست را پیشگیرانه و در حمایت از ارتقای توسعه پایدار صنایع دانست و گفت: در بودجه بندی هزینه های تولید بایستی فصل محیط زیست با دقت و بدون تنگ نظری مورد توجه قرار گیرد تا درآمدزایی شرکت با تخریب حقوق مردم و نسلهای آینده عجین نباشد.

وی با تاکید بر اجرای بدون اغماض قانون در خصوص صنایع آلاینده استان اضافه کرد: صرفا در صورت مشاهده فعالیت اجرایی بازدارنده آلایندگی و ارائه مستندات مبنی بر سرمایه گذاری برای مدیریت زیست محیطی، فرصت یک ساله ای برای خروج از لیست پرداخت عوارض آلایندگی به واحد تولیدی داده خواهد شد.