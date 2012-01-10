دهیاران ساری با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی راد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حفاظت و حمایت از سرمایه های جمهوری اسلامی از وظایف تمام آحاد مردم است و نباید اجازه دهیم این سرمایه ها بر اثر حوادث و بلایای طبیعی از بین برود.

بخشدار مرکزی ساری با بیان اینکه اجرای طرحهای روستایی، استحکام سازی ساخت و سازها و بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی روستاها از اقدامات شایسته دولت در استان بوده است گفت: دولت با اجرای این طرح در واقع علاوه بر ایمن سازی مکان‌ زندگی روستائیان در برابر حوادث و بلایای طبیعی، زمینه مهاجرت معکوس مهاجرت از شهر به روستا را فراهم آورده است.

وی افزود: حجم بالای ساخت و ساز نباید باعث شود که بحث نظارت بر آن که مهم ترین موضوع در ساخت مسکن بوده به فراموشی سپرده شود بلکه باید همپای سرعت بخشی به ساخت و ساز، نظارت صحیح، اصولی و دقیق تری در این بخش انجام شود.

رضایی راد، یکی از کارهای مهم دهیاران را جلوگیری از ساخت سازهای غیر مجاز در روستاهاعنوان کرد و افزود: دهیاران اجازه ندهند ساخت و سازهای غیر مجاز در طرحهای هادی و محدوده روستاها، بدون پروانه و رعایت کاملا اصول مهندسی ساخته شود.

وی تاکید کرد: دهیاران باید با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کنند و نگذارند چهره روستا ها به جهت این ساخت و سازها دگرگون شود.

بخشدار مرکزی ساری با اشاره به اهتمام وی‍ژه دولت به حوزه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تولید سرمایه افزود: دهیاران باید در جهت جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال تلاش کنند.

رضایی راد تصریح کرد: دهیاران باید در جهت ایجاد اشتغال، معرفی و شناسایی زمینه فرصتهای اشتغال افراد فاقد شغل فعالیت بیشتری انجام دهند.

