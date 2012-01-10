برنامه های دهه فجر بستر حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری صبح سه شنبه در ستاد هماهنگی کمیته های دهه فجر خراسان جنوبی که در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی دهه فجر و انتخاب مجلس شورای اسلامی باید محتوای برنامه های دهه فجر به گونه ای طراحی شود که منجر به حضور حداکثری مردم در انتخابات شود.

وی با اشاره به اهداف شوم دشمنان برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصریح کرد: در این راستا باید برنامه های ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با شان مردم و نظام برگزار شده تا منجر به خنثی شدن اهداف دشمنان شود.

طاهری حضور حداکثری مردم در انتخابات را یکی از مسائل مورد توجه مقام معظم رهبری دانست و افزود: برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب باید برنامه های دهه فجر با انسجام و شکوه بیشتری برگزار شود.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی بر اطلاع رسانی و معرفی خدمات دولت در این ایام تاکید کرد و بیان داشت: جلسات در سطح شهرستانها باید با قوت و پایداری بیشتری برگزار شده و برنامه ها با محوریت و پشتوانه مالی فرمانداری ها اجرا شود.

طاهری هدف برنامه های ایام الله دهه فجر را انتقال پیام های انقلاب به نسل جوان دانست و بیان کرد: در این راستا باید کمیته جوانان در هشت شهرستان استان تشکیل شده و کلیه برنامه ریزی ها و اجرا توسط جوانان اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه فرمانداران و مسئولان هماهنگی تبلیغات اسلامی تنها باید پشتوانه مالی و پژوهشی این کمیته ها را فراهم کنند، افزود: این برنامه برای اولین بار در سطح استان اجرا خواهد شد و هدف آن تبیین اهداف انقلاب در بین نسل جوان و سپردن امور به این قشر از جامعه است.

تشکیل سه هزار ستاد در سه هزار روستای خراسان جنوبی

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات خراسان جنوبی در ادامه از تشکیل سه هزار ستاد در سه هزار روستای این استان خبر داد و گفت: با توجه به مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران برنامه های دهه فجر باید در سطح روستاها نیز به طور منسجم اجرا شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته روستایی و عشایری در ستاد دهه فجر، گفت: در این راستا باید رایزینی برای تشکیل سه هزار ستاد در سه هزار روستای استان انجام شود.

طاهری با اشاره به اینکه این برنامه از سوی مقامات ارشد استانی نیز کمک مالی خواهد شد، افزود: در این زمینه باید به بخش های روستایی استان ابلاغ و برنامه های جامعی در سطح روستاها برگزار شود.

وی خواستار اجرای تئاتر خیابانی و نمایش نامه در سطح شهرستان ها شد و افزود: این گروه های تئاتر باید به صورت چرخشی در هشت شهرستان برنامه اجرا کنند.

طاهری بر برگزاری جنگ های سنتی، جنگ های نوین طنز و نمایش نامه با رویکرد فرار حاکمان کشورهای عربی و با محوریت بیداری اسلامی در استان تاکید کرد.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اهمیت وحدت در بین مسلمان جهان و همزمانی هفته وحدت با ایام دهه، یادآور شد: در این راستا برنامه ای جامع با دعوت از شخصیت های برجسته و محوری حوزه وحدت با هدف اطلاع رسانی خدمات دولت به اهل سنت برگزار شود.