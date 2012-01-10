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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

با صدور بیانیه ؛

مجلس خواستار توجه دولت و ملت به نصایح رهبری پیرامون انتخابات شد

مجلس خواستار توجه دولت و ملت به نصایح رهبری پیرامون انتخابات شد

مجلس شورای اسلامی در حمایت از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات در بیانیه ای از دولت خواست با رعایت قانون و به کارگیری همه توان اجرایی خود مقتدرترین انتخابات مردمی در دنیا را رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس بیانیه 220 نفر از نمایندگان در حمایت از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم ، قرائت شد.

متن کامل این بیانیه این شرح است:

بار دیگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راهگشا و آرام بخش است و یادآور مسئولیتی سنگین برای همه کسانی بود که در انتخابات نقش دارند.

مسئولیت رای دهندگان در انتخاب نمایندگانی که تعهدی جز به خداوند یکتا و انقلاب نداشته باشند و خود را وامدار منابع قدرت و ثروت نکرده باشند، است.

مسئولیت نامزدها این است که از اتهام زدن پرهیز کرده و بیشتر توانمندی های خود را عرضه کنند و صرفا با هدف خدمت به مردم وارد صحنه انتخابات شده و جز به مصالح نظام و انقلاب هیچ مصلحت دیگری را مد نظر قرار نداده و نمایندگی را فرصتی برای خدمت به کشور و نه فرصتی برای امتیازهای دنیوی برای خود بدانند.

مسئولیت برگزار کنندگان انتخابات که مر قانون را مد نظر قرار داده و رای مردم را امانتی بدانند که به آنها سپرده شده و در حفظ آرای مردم بکوشند.

مقام معظم رهبری انتخاباتی سالم و رقابتی را نوید دادند که ملت عزیز و شریف ایران با شکوه هر چه بیشتر برگزار می کنند و نشان می دهند که به حق پیشکسوت حرکت های انقلابی و اسلامی در جهان اسلام هستند.

مجلس شورای اسلامی با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری از ملت بصیر و آگاه می خواهد با شرکت فعال خود زمینه ساز شکوهمندترین انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند و دولت محترم نیز با رعایت قانون و بکارگیری همه توان اجرایی خود مقتدرترین انتخابات مردمی را در دنیا رقم بزند و بالاخره نامزدهای انتخاباتی با رقابت اسلامی و قانونمند خود مایه وحدت جامعه را فراهم کند.

انشاءالله مجلس نهم، مجلسی باشد که مشکلات مردم را بر مبنای عدالت، پیشرفت، خدمت در سایه سار ولایت رفع کند.

کد مطلب 1506266

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