سند استانی توسعه فناوری و اطلاعات تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سارایی اظهار داشت: تدوین این سند براساس بررسی وضعیت موجود استان، با ترسیم اهداف و در قالب نظام جامع فناوری اطلاعات خواهد بود.

وی عنوان کرد: این سند، نقشه راه استان در حوزه فناوری و اطلاعات و مبنای فعالیت ها و خدمات در این بخش خواهد بود.

سارایی در ادامه با اشاره به فراخوان عمومی برای ایجاد دفاتر پیشخوان استان، بیان کرد: هم اکنون 43 دفتر پیشخوان برای انجام فعالیت ها و خدمات واگذار شده از سوی دستگاه ها در استان دایر است.

این مسئول بیان کرد: حذف بروکراسی اداری، دسترسی آسان مردم به دستگاه های دولتی، بالا بردن بهره وری دستگاه ها، ایجاد اشتغال و بالا بردن خدمات قابل ارائه از مهمترین اهداف ایجاد و تشکیل دفاتر پیشخوان است.

سارایی متذکر شد: دستگاه ها موظف و مکلف به واگذاری و احصاء خدمات قابل ارائه به دفاتر پیشخوان هستند.

