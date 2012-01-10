تمایلی ندارم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در خارج از مسابقه باشد

محمدرضا شفیعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:جشنواره بین المللی فیلم فجر در ایران رویدادی است که تمام فیلمسازان آثار خود را ارائه می کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. اما به هر حال سلیقه هیات انتخاب هم دراین بخش قابل احترام است. زیرا با نظر و سلیقه آنها تعدادی از آثار به جشنواره راه پیدا می کنند و برخی دیگر نمی توانند.

وی افزود: اما آنجایی که سلیقه شخصی مدیران وسط می آید، حس می کنند موضوعی که آنها دنبالش هستند موضوع به روز اجتماعی است و تفاسیری که از فیلم ها برای خود می کنند ماجرای تلخ جشنواره است. هیچ کس نمی تواند اعتراض کند هر چند که به ما گفته اند می توانید اعتراض کنید. زیرا در صورت اعتراض تمام آن اتفاقات و انتخاب نشدن فیلم ها را به گردن هیات انتخاب می اندازند.

شفیعی ادامه داد: برخی از این مدیران نسبت به آدمها سوتفاهم دارند و این موضوع پیچیده ای است. این ماجرای دردناکی است و من متوجه آن نمی شوم. زیرا یک فیلمساز باید با اثرش مورد ارزیابی قرار گیرد نه اینکه با عنوان واسم هایی که تیتراژ فیلم دیده می شود.

وی تاکید کرد: من حس می کنم که فیلم خوبی ساخته ام و تمام دوستان اعم از منتقدین و عوامل حرفه ای فیلم را دیدند و از آن به عنوان یک اثر شاخص یاد کردند. برخی از دوستان هیات انتخاب عنوان کردند فیلم از آثار خوب جشنواره فجر امسال است. به هر حال فیلم خوب خود را نجات می دهد حتی اگر با بی مهری دوستان روبرو شود.

شفیعی درباره حضور "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در بخش غیر رقابتی جشنواره فجر گفت: من برای حضور در این بخش تمایلی ندارم. به نظر من این بخشی نیست. این تقسیم بندی هم جالب است. آینه سینمای ایران به چه معنی است؟ بگویید خارج از مسابقه، اینگونه که ارزشمند تر است. هر فیلمسازی دوست دارد فیلم خود را در این بخش نگه می دارد و یا خارج می کند. بیشتر ما خودمان را اینگونه گول می زنیم.

"زندگی خصوصی آقا و خانم میم" دومین تجربه کارگردانی روح‌الله حجازی است که فیلمنامه آن را علی طالب‌آبادی به نگارش درآورده و در خلاصه داستان آن آمده است: زندگی آقای میم دچار تحولی می‌شود که در زندگی خصوصی‌اش با خانم میم تأثیر می‌گذارد و همین موضوع داستان فیلم را جلو می‌برد.

از بازیگرانی که در این فیلم سینمایی به ایفای نقش می‌پردازند می‌توان به حمید فرخ‌نژاد، مهتاب کرامتی، امید روحانی، سوگل طهماسبی، کسری لبافی و نیز ابراهیم حاتمی‌کیا اشاره کرد.