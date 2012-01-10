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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

مسئولان ورزش مازندران از عسگری محمدیان عیادت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت کشتی و تعدادی دیگر از مسئولان ورزش مازندران، از عسگری محمدیان دارنده دو نشان نقره المپیک عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عسگری محمدیان به دلیل عارضه قلبی مدتی در بیمارستان ساری بستری بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی اکنون مدتی پس از بهبودی نسبی با هماهنگی پزشک معالج خود در منزلش در ساری به سر می برد.

نصرالله پریچهره مدیر کل ورزش و جوانان مازندران و اصغر ثمربخش رئیس هیئت کشتی مازندران و جمعی از مسئولان ورزش و قهرمانان کشتی ساری،  درعیادت ازعسگری محمدیان قهرمان سابق آسیا حضور داشتند.

محمدیان با ابراز خوشحالی از حضور مسئولان ورزش مازندران در منزلش گفت: خدا را شکر پس از مرخصی از بیمارستان به منزل حالم خوب است و مشکل خاصی ندارم.

در مهمترین افتخارات ورزشی عسگری محمدیان، آزاد کار ساروی می توان به کسب دو نشان نقره رقابتهای المپیک 1988 سئول، المپیک 1992 بارسلون و جهانی  1989 مارتینی سوئیس اشاره کرد.

محمدیان در مسابقات امسال لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، سرمربی تیم پیشگامان آسانسور مازندران بود.

کد مطلب 1506270

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