مسئولان ورزش مازندران از عسگری محمدیان عیادت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عسگری محمدیان به دلیل عارضه قلبی مدتی در بیمارستان ساری بستری بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی اکنون مدتی پس از بهبودی نسبی با هماهنگی پزشک معالج خود در منزلش در ساری به سر می برد.

نصرالله پریچهره مدیر کل ورزش و جوانان مازندران و اصغر ثمربخش رئیس هیئت کشتی مازندران و جمعی از مسئولان ورزش و قهرمانان کشتی ساری، درعیادت ازعسگری محمدیان قهرمان سابق آسیا حضور داشتند.

محمدیان با ابراز خوشحالی از حضور مسئولان ورزش مازندران در منزلش گفت: خدا را شکر پس از مرخصی از بیمارستان به منزل حالم خوب است و مشکل خاصی ندارم.

در مهمترین افتخارات ورزشی عسگری محمدیان، آزاد کار ساروی می توان به کسب دو نشان نقره رقابتهای المپیک 1988 سئول، المپیک 1992 بارسلون و جهانی 1989 مارتینی سوئیس اشاره کرد.

محمدیان در مسابقات امسال لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، سرمربی تیم پیشگامان آسانسور مازندران بود.