مجریان انتخابات با هیچ جریانی قصد تقابل ندارد/ تلاش برخی برای تطمیع فرمانداری اردبیل

یوسف اکبری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی مراحل شمارش آرا با حضور خبرنگاران انجام می شود، اظهار داشت: انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به معنای واقعی شیشه ای خواهد بود و خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها در تمامی مراحل شمارش آرا حضور خواهند داشت و تصمیم گیری انتخاباتی در پشت پرده نخواهد بود.

وی هرگونه حرف در مورد عدم تایید صلاحیت نامزده ها را غیرواقعی دانست و افزود: تایید صلاحیت شدگان نباید تصور کنند که بعد از تایید صلاحیت دیگر نظارتی بر عملکرد آنها در تبلیغات و عملکرد صورت نمی گیرد، بلکه تا زمان صدور اعتبار نامه نمایندگی نظارت انجام خواهد گرفت.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه رد صلاحیت نامزدها در انتخابات گذشته دلیلی برای رد صلاحیت در انتخابات مجلس نهم نیست، اضافه کرد: تصمیم گیریها در مورد تایید صلاحیتها در مراحل چهارگانه بر اساس سوابق افراد خواهد بود.

وی با اشاره به مورد قبول بودن تمامی افرادی که توسط شورای نگهبان و هیئت نظارت تایید صلاحیت شده اند، یادآور شد: در انتخابات بیشترین ارتباط مربوط به فرمانداریها است و این دستگاه در شبهه زدایی، شفاف سازی و دفاع از حقانیت، سلایق شخصی یا حزبی را کنار گذاشته و در مسیر تلاش برای مشارکت حداکثری گام برخواهد برداشت.

نامزدها ظرفیت پیروزی و یا شکست را در خود تقویت کنند

رئیس ستاد انتخابات اردبیل برگزار کنندگان واقعی انتخابات را خود مردم دانست و اضافه کرد: در هر صندوق انتخابات 15 نفر حضور دارند که بیشترین این افراد از معتمدان محله ها بوده اند.

وی با بیان اینکه نامزدها نباید به خاطر منافع شخصی اعتماد مردم را در معرض خرید و فروش قرار دهند، تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی نباید با برخی حرف و حدیثهای شبهه انگیز اعتماد مردم را بسوزانند و قانونی و غیر قانونی، رقابتی و غیررقابتی انتخابات را با منافع شخصی خود بسنجند.

اکبری با بیان اینکه نباید عظمت حضور مردم زیر سوال رود، ابراز داشت: نامزدهای انتخاباتی باید دو استعداد ظرفیت پیروزی و عدم اقبال عمومی را در خود تقویت کرده و همه چیز را به دلیل عدم توفیق زیر سوال نبرند تا بعد از انتخابات التهابی در جامعه به وجود نیاید.

مردمی ترین انتخابات در ایران برگزار می شود

وی با بیان اینکه در 32 سال بعد از انقلاب، 29 انتخابات در کشور برگزار شده است، بیان داشت: برگزاری این تعداد انتخابات در سطوح مختلف نشان می دهد رقابتی ترین، مردمی ترین و آزادترین انتخابات دنیا از آن ملت ایران است.

رئیس ستاد انتخابات اردبیل میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات را بیشتر از دیگر کشورهای جهان دانست و تاکید کرد: در هیچ جای دنیا انتخاباتی با مشارکت حداکثری برگزار نمی شود، اما در ایران شاهد مشارکت حداکثری مردم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه طی چند سال اخیر میزان مشارکت مردمی در انتخابات مختلف در مقایسه با ادوار گذشته افزایش یافته است، عنوان کرد: شعور بالای سیاسی مردم و امانتداری مجموعه عوامل دخیل در انتخابات مشارکت مردمی را در ایران بالا برده و مردمی ترین انتخابات جهان را در کشور ایران رقم می زند.

سلامت انتخابات مختص روز انتخابات نیست

اکبری با بیان اینکه هیئت نظارت تا زمان صدور اعتبارنامه حق اظهار نظر قانونی دارد، متذکر شد: اگر نامزدهای انتخابات قبل، حین و بعد از انتخابات تخلفاتی انجام دهند، هیئت نظارت طبق وظایف قانونی خود وارد میدان شده و عکس العمل نشان نشان خواهد داد.

وی تلاش همگانی را برای جذب مشارکت حداکثری را خواستار شد و با بیان اینکه سلامت انتخابات را مختص یوم انتخابات ندانست و گفت: سلامت انتخابات از چند ماه مانده به روز انتخابات مورد توجه قرار می گیرد و با کسانی که تخلفاتی داشته باشد طبق قانون برخورد می شود.

مشارکت حداکثری، امانتداری و ولایت مداری سه ضلع اجرای انتخابات

فرماندار اردبیل سه هدف را به عنوان اهداف اصلی مجموعه اجرایی حوزه انتخابیه اردبیل عنوان کرد و افزود: اولین هدف در این مجموعه حضور حداکثری مردم در انتخابات است که هدف اصلی بوده و باید همگان برای تحقق این هدف تلاش کنند.

وی دومین هدف را امانتداری و رضایتمندی مردم برشمرد و اضافه کرد: باید با نگاه به انتخابات گذشته در برگزاری انتخابات منصفانه برخورد کرده و از امانت مردم به صورت شایسته پاسداری شود که البته ارزیابیها حاکی از صحت برگزاری انتخابات است.

اکبری با بیان اینکه سومین هدف دل در گرو اوامر رهبری دادن است، تصریح کرد: اوامر مقام معظم رهبری باید فصل الخطاب قرار گیرد و در راستای منویات مقام معظم رهبری برای جذب حداکثری و دفع حداقلی تلاش شود.

وی هرگونه ادعایی مبنی بر حمایت فرمانداریها و استانداریها از لیستهای انتخاباتی را تکذیب کرد و ابراز داشت: برخیها با شبهه اندازی تلاش می کنند استانداریها و فرمانداریها را در حمایت از گروه خاصی نشان دهند و این چنین کارهای غیراخلاقی دور از انصاف است.

تلاش برخیها برای تطمیع فرمانداری ناکام ماند

اکبری با بیان اینکه با هرگونه رفتار غیرقانونی احزاب واقعی و غیر واقعی برخورد می شود، از تلاش برخی برای تطمیع فرماندار و ستاد انتخابات اردبیل خبر داد و عنوان کرد: اهل تهدید، تهدید پذیری و تطمیع نیستم و برخیها از این منظر سعی در ورود به بنده کرده اند اما با در بسته مواجه شده اند.

وی با بیان اینکه تنها در مقابل قانون سر تعظیم فرود می آورم، متذکر شد: در انجام وظیفه خود طبق ضوابط قانونی و بدون تعارف و معذوریت اداری و اخلاقی رفتار می کنم و تسلیم اراده مردم هستم و البته در برخورد با تخلفات بدون هیچ جانبداری و سلایق سیاسی عمل می شود تا به بهترین شکل امانتداری شود.

انتخابات اردبیل مکانیزه نخواهد بود

رئیس ستاد انتخابات اردبیل با اشاره به برگزاری رایانه ای در 10 درصد حوزه های انتخابیه کشور تصریح کرد: در این حوزه ها تمامی مراحل انتخابات از ثبت نام تا شمارش به صورت مکانیزه و رایانه ای خواهد بود.

وی برگزاری مکانیزه انتخابات را مختص برخی از حوزه هایی که تک نماینده داشته باشد، دانست و ادامه داد: حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین جزو حوزه های برگزاری مکانیزه انتخابات نخواهد بود و شمارش در این حوزه به صورت دستی و در برخی موارد از ابزار آلات مکانیزه هم کمک گرفته می شود.

احراز هویت نه تایید صلاحیت و نه رد صلاحیت است

فرماندار اردبیل احراز هویت را شناسایی هویت و سوابق اجتماعی افراد دانست و بیان داشت: احراز هویت نه به معنای تایید صلاحیت و نه به معنای رد صلاحیت است.

وی در پاسخ به سوالی که چرا برخی از افراد در انتخابات شورای شهر صلاحیت گرفتند، اما در انتخابات مجلس به دلیل عدم احراز هویت صلاحیت نگرفتند، ابراز داشت: شرایط نامزدی و هویت شخصی جایگاه های شورای شهر و مجلس باهم فرق می کند.

ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی

اکبری هر نوع تبلیغاتی در فضای مجازی از جمله سایتها و وبلاگها را ممنوع اعلام کرد و یادآور شد: سایتها و وبلاگها رسانه های مجازی هستند و قانون رسانه های مکتوب بر این فضا حاکم است.

وی در مورد ایام قانونی تبلیغات نامزدها اظهار داشت: طبق قانون انتخابات کشور ایام قانونی تبلیغات را هشت روز مانده به انتخابات شروع می شود و 24 ساعت مانده به آغاز اخذ رای پایان می یابد و هرگونه رفتار تبلیغی قبل از آن خلاف قانون است.

رئیس ستاد انتخابات اردبیل با اشاره به مشخص نبودن تعداد صندوقهای اخذ رای ثابت و سیار در این شهرستان تاکنون عنوان کرد: در فرجه زمانی و قانونی تعداد شعب ثابت و سیار اخذ رای مشخص و اطلاع رسانی می شود.

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گفتگو: توحید مهدوی