پیاده روی خیابان ولیعصر غیر فنی احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر با تشکر از مدیریت شهری برای سرعت عمل در روند چهار پروژه اصلی شهر تهران گفت: پروژه بزرگراه امام علی (ع) ، تونل نیایش و دوطبقه شدن بزرگراه صدر و بزرگراه یادگار امام (ره) با سرعت و کیفیت خوبی در حال پیشرفت هستند.

وی ادامه داد: تونل نیایش، بزرگراه نیایش را از بن بست خارج می کند و یکی از پروژه های مهم شهری است اما به دلیل ترافیکی که دوطبقه شدن اتوبان صدر در این منطقه ایجاد کرده است خواستار اولویت دادن به این بخش هستیم.

در ادامه گزارش وضعیت پیاده راه خیابان ولیعصر در شورا ارائه شد و شکیب در این رابطه گفت: 4 سال است از اجرای این پروژه گذشته اما شاهد نشست ها و تخریب هایی هستیم که در این مدت کوتاه قابل تامل است.

وی با انتقاد از حضور ماشین های باری و موتورسیکلت ها در عرض این خیابان گفت: در خصوص حفظ و نگهداری درختان این خیابان هماهنگی بین مناطق وجود ندارد.

شکیب با انتقاد از اینکه مسیر عبوری روشندلان در این خیابان مستمر نیست، گفت: استفاده سایر معلولان نیز در برخی از نقاط مسیر پیش بینی نشده است. همچنین مصالح استفاده شده در جدار جویها در حال کنده شدن است که نشان از کیفیت پایین مصالح است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران از ترمیم ناهمگون این پیاده راه گلایه کرد و گفت: از دریچه های تعبیه شده در این مسیر به خوبی نگهداری نشده است و در برخی مکان ها دلیل ایجاد سکوها و بلندکردن کف خیابان مشخص نیست. همچنین مسیر باریک برای آب های سطحی به جایی ختم نمی شود.

چمران در این رابطه گفت: پیش از این جویها در کنار جاده های خاکی بود و این خود از درختان خیابان ولیعصر محافظت می کرد اما با تمهیدات جدید در برخی مسیرها به درختان آسیب وارد شده است.

بنا بر گزارش کمیسیون عمران در خصوص پیاده راه ولیعصر، این پیاده راه بناگونه و غیرفنی اجرا شده و زیرساخت های لازم برای پایداری این پیاده راه پیش بینی نشده است.

رئیس شورای شهر تهران نیز با انتقاد از مصالح غیر استاندارد در این پیاده راه گفت: خاطرم هست که مدیرعامل سازمان زیباسازی وقت اعلام کرد مصالح استفاده شده در یزد تهیه و 20 سال ضمانت دارد اما در هنگام نصب آن نیز شکسته بود. همچنین پیش بینی شده بود سازمان آب و برق و ... بتوانند به راحتی این کف پوش ها را برداشته و دوباره استفاده کنند که در عمل این گونه نشد و شاهد آسفالتهای کج و کوهله در طول پیاده راه خیابان ولیعصر هستیم.