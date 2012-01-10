بزرگترین مسجد امارات با یک هزار لامپ منور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسجد شیخ زائد در ابوظبی امارات این نمایش نور را به مناسبت چهلمین سال تشکیل امارات متحده عربی برگزار کرد.

این نمایش نور از سوی یک شرکت مستقر در سانفرانسیسکو با استفاده از 49 نور افکن انجام شده که طرحهای درحال حرکتی از برگهای پیچ و خم دار درخت مو ، گلهای درحال شگفتن را روی این ساختمان ایجاد می کرد.

این سیستم پروتو افکنی طی یک سال گذشته بسیار متداول شده اما تا کنون از آن روی یک بنای اسلامی استفاده نشده بود.

این شرکت آمریکایی که یکی از بزرگترین شرکتها در همین زمینه محسوب می شود طرح کامل مسجد را به ابعاد 182 متر در 106 متر در نظر گرفته بود.

این نورها چهار مناره و 12 گنبد مسجد را با طرحهایی از نخل و باغهای بهشتی پوشاند.

این نمایش بخشی از برنامه های 40 روزه سالگرد تشکیل امارات متحده عربی بود که 2 دسامبر 1971 تشکیل شد.

مسجد شیخ زائد بزرگترین مسجد امارات است که ظرفیت 40 هزار نفری دارد.