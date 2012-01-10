صدور 35 گواهی تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی پالیزبان گفت: کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد از ابتدای سال 82 تحت پوشش استاندارد قرار دارند و این موضوع به کلیه شهرداری های استان جهت رعایت موضوع در صدور پروانه پایان کار ساختمان ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به انجام هماهنگی برای اجرای هر چه بهتر استاندارد ملی آسانسور یادآور شد: با توجه به اهمیت ایمنی کاربران آسانسورها و ارتقاء کیفیت آسانسورهای نصب شده، کلیه ساختمان های دارای آسانسور بدون اخذ تأییدیه ایمنی و گواهی آسانسور مجاز به اخذ پایان کار ساختمان نیستند.

وی در خصوص عملکرد شرکت های بازرسی تصریح کرد: بازرسی آسانسورها تنها توسط شرکت های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود و این شرکت ها نیز موظف هستند گواهی ایمنی و تأییدیه آسانسور را صرفاً برای آسانسورهایی که توسط شرکتهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ، نصب و راه اندازی شده اند صادر کنند که این امر در استان ایلام در حال اجرا است.

پالیزبان در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به افزایش تعداد آسانسورهای نصب شده در استان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت دستگاه های آسانسور و نظارت بر نصب آسانسور و اطمینان از ایمن بودن آن ضروری است و به طور حتم با اجرای کامل و دقیق موازین و الزامات استاندارد، حوادث ناشی از آسانسور به حداقل می رسد.

