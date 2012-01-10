۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

"نشان برتر" در صدای مرکز یزد تولید شد

یزد - خبرگزاری مهر: "نشان برتر" عنوان برنامه ای رادیویی است که در صدای مرکز یزد تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقوله استاندارد و اهمیت پرداختن به فرهنگ استاندارد و استفاده از کالاهای با کیفیت و مرغوب دستمایه برنامه ای رادیویی شده که "نشان برتر" نام گرفته است.

این برنامه با همکاری اداره کل استاندارد استان یزد با هدف ترویج فرهنگ استاندارد در بین مردم و اهمیت استاندارد برای هر کالا و ضرورت آن و معرفی تولیدات با کیفیت در صدای مرکز یزد تولید می شود.

از آیتم های "نشان برتر" می توان به آیا می دانید، گزارش، بحث کارشناسی و معرفی شرکت های با استاندارد که شامل نشان برتر هستند، اشاره کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی حامد ژیان پور و گویندگی محبوبه زارعیان تهیه و تولید شده است.

نشان برتر روزهای چهارشنبه ساعت 13 از صدای مرکز یزد پخش می شود.

