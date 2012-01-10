وحدت امروز استراتژی و راهبرد دائمی نیروهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه صبح اسه شنبه در خصوص انتخابات پیش روی مجلس نهم در کشور و استان بیانیه ای صادر کرد.
جبهه متحد اصولگراین در ابتدای این بیانیه آورده است: بهحول و قوه الهی و با استعانت از وجود مقدس حضرت مهدی (عج) و رهنمودهای وحدتبخش مقام معظم رهبری، شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه با تکیه بر منشور اصولگرایی با محوریت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی، فعالیت رسمی خود را از 5 دیماه آغاز کرده و راهکارها، معیارها و موازین ترسیم شده توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و تلاش برای وحدت، انسجام و یکپارچگی اصولگرایان را مورد توجه و سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.
در ادامه این بیانیه می خوانیم: بر همین اساس لازم میداند نکاتی را به اطلاع مردم شریف و متدین استان کرمانشاه برساند.
بیتردید انتخابات برجستهترین جلوه مشارکت امت اسلامی است و شهروندان در یک اقدام آگاهانه و ارادی با رای خود در انتخابات بخشی از اداره امور را به منتخبان خود واگذار میکنند. انتخابات به عنوان عالیترین مظهر حضور مردم در عرصه سرنوشت و مهمترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است و مشارکت گسترده مردم در انتخابات نماد مردمسالاری دینی است که باید حرکت تمام مسئولان در راستای تحقق این مهم باشد.
در ادامه می خوانیم: وحدت، امروز نه تنها یک تاکتیک بلکه استراتژی و راهبرد دائمی نیروهای انقلاب است که برخی سادهانگارانه این مقوله مهم را نادیده میگیرند. دشمن بیش از گذشته مسیر افتراق و چنددستگی در میان اصولگرایان را دنبال میکند.
جریان فتنه، انحراف و فساد نیز به عنوان پیاده نظام استکبار جهانی با القای چنددستگی در بین اصولگرایان به دنبال زمینهسازی برای موفقیت توطئههای خود هستند.
اگرچه امروز پرده از چهره بسیاری از عناصر فتنهگر، منحرف و فاسد افتاده است، اما تلاش دارند با ترفندهایی چون مهرههای سفید، چراغ خاموش، دو قطبیسازی فضای سیاسی کرسیهای مجلس نهم را تصاحب کنند چرا که بصیرت مردم در جریان فتنه 88 و تحولات ابتدای سال 90 موجب لطمه جدی به این جریانات شد، از این رو فتنه، انحراف و فساد خطوط قرمز جبهه متحد اصولگرایان است.
این بیانیه خاطرنشان میکند: جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه با همفکری و یاری شورای مرکزی در تهران، انتخاب نامزدهای اصولگرایان را مبتنی بر اصول، معیارها و شایستگیها پیگیری خواهد کرد.
براین اساس و آنگونه که حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی و در ادامه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان مبتنی بر منشور اصولگرایی اعلام کردهاند، کسانی که به هر نحوی با جریانات فتنه، انحراف و فساد همراه و همقدم بوده باشند و یا در مقابل آنها سکوت اختیار کردهاند در فهرست نامزدهای این جبهه نخواهند بود.
تلاش این جبهه شناسایی نامزدهای متدین، ولایتمدار، کارآمد، سادهزیست، کلاننگر، استکبارستیز و تحولگراست که همت و تمام تلاش خود را بر شایستهگزینی، عقلانیت، خدمت صادقانه، کار، تلاش و مجاهدت قرار دهند.
در پایان بیانیه می خوانیم: انتشار فهرستهای مجعول و گمانهزنیهای بیاساس در خصوص نامزدهای این جبهه در استان کرمانشاه رفتاری غیراخلاق انتخاباتی است و آن را تلاش برای القای توهمات خاص تلقی و اعلام میکنیم و نامزدهای این جبهه پس از طی فرایند تعیین مصادیق تنها از طریق افراد ذیصلاح در شورای مرکزی و ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان معرفی خواهند شد.
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