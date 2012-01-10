مسئولان کلاله از کاندیدای خاص جانبداری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان کلاله افزود: مردم با آگاهی و بصیرت با حضور در پای صندوقهای رای حماسه دیگری را ثبت خواهند کرد.

وی با عنوان این مطلب که فراهم کردن بستر مشارکت عمومی وظیفه همه است، گفت: مسئولان اجرایی با تشکیل جلسات درون سازمانی و بیان ویژگیهای انقلاب اسلامی وظیفه مندی کارکنان و خانواده های آنان را در انقلاب اسلامی ایفا کنند.

نوراللهی با اشاره به برگزاری همایش دو هزار نفری جوانان تحت عنوان کاروان انقلاب در مصلی نماز جمعه کلاله، از مسئولان ادارات شهرستان خواست تا وضعیت پروژه های خود را برای دهه فجر اعلام کنند.

حجت الاسلام کشیری، امام جمعه کلاله نیز گفت: مردم برای مقابله با توطئه های دشمن هوشیار و حضور حداکثری داشته باشند.

وی افزود:امروز به رغم تمام دسیسه ها، دولت جمهوری اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.